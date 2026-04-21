"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

Эксперт сообщил о зафиксированных случаях проникновения российских подразделений в приграничные населенные пункты Сумской области.

Эксперт заявил об отсутствии риска полуокружения города Сумы

Кратко:

Стремительного наступления РФ на Сумскую область не ожидают

Инфильтрация на границе 2–4 км

Угрозы окружения нет

Стремительного продвижения российских войск вглубь Сумской области пока не ожидается. Об этом в эфире телеканала"Киев 24" заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Комментируя ситуацию в регионе и уровень угрозы для Сум, он подчеркнул, что "риска полуокружения нет".

По его словам, российские войска в настоящее время осуществляют инфильтрацию в приграничных населенных пунктах:

"Что наблюдается на данный момент — это инфильтрация россиян в приграничные села. Глубина проникновения составляет от 2 до 4 километров. Ситуация там действительно тяжелая".

В то же время эксперт отметил, что резкого усиления наступления не будет: "стремительного продвижения вглубь области точно не будет, обхода пока нет и угрозы обхода нет".

Он также предупредил, что Сумы и в дальнейшем будут оставаться под угрозой воздушных ударов: "А террористические акты — действительно, враг будет постоянно терроризировать этот областной центр, к этому нужно готовиться".

Ситуация на фронте — новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются усилить штурмы в Сумской области. В приграничной зоне наблюдается инфильтрация врага. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь заявил о якобы полном захвате Луганской области российскими войсками, однако в ВСУ эти утверждения в очередной раз опровергли. Соответствующую позицию озвучил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин в комментарии "Интерфакс-Украина".

Напомним, что оккупационные войска РФ активизировали штурмовые действия по всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.

Читайте также:

О личности: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости укрепления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.

