"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

Руслан Иваненко
21 апреля 2026, 22:59
Эксперт сообщил о зафиксированных случаях проникновения российских подразделений в приграничные населенные пункты Сумской области.
Эксперт заявил об отсутствии риска полуокружения города Сумы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Стремительного наступления РФ на Сумскую область не ожидают
  • Инфильтрация на границе 2–4 км
  • Угрозы окружения нет

Стремительного продвижения российских войск вглубь Сумской области пока не ожидается. Об этом в эфире телеканала"Киев 24" заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Комментируя ситуацию в регионе и уровень угрозы для Сум, он подчеркнул, что "риска полуокружения нет".

По его словам, российские войска в настоящее время осуществляют инфильтрацию в приграничных населенных пунктах:

"Что наблюдается на данный момент — это инфильтрация россиян в приграничные села. Глубина проникновения составляет от 2 до 4 километров. Ситуация там действительно тяжелая".

В то же время эксперт отметил, что резкого усиления наступления не будет: "стремительного продвижения вглубь области точно не будет, обхода пока нет и угрозы обхода нет".

Он также предупредил, что Сумы и в дальнейшем будут оставаться под угрозой воздушных ударов: "А террористические акты — действительно, враг будет постоянно терроризировать этот областной центр, к этому нужно готовиться".

Сумы / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются усилить штурмы в Сумской области. В приграничной зоне наблюдается инфильтрация врага. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь заявил о якобы полном захвате Луганской области российскими войсками, однако в ВСУ эти утверждения в очередной раз опровергли. Соответствующую позицию озвучил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин в комментарии "Интерфакс-Украина".

Напомним, что оккупационные войска РФ активизировали штурмовые действия по всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.

О личности: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости укрепления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.

