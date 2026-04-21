В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

Юрий Берендий
21 апреля 2026, 16:47
В ВСУ опровергли заявления Герасимова о полном захвате Луганской области, отметив, что украинские войска по-прежнему контролируют часть региона.
В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили
Герасимов заявил об оккупации целой области Украины — что известно

О чем идет речь в материале:

  • В ВСУ опровергли ложь российского военного командования об оккупации Луганской области
  • Бойцы 3 АК продолжают удерживать позиции вблизи трех сел в Луганской области
  • Враг прекратил масштабные механизированные атаки

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь заявил о якобы полном захвате Луганской области российскими войсками, однако в ВСУ эти утверждения в очередной раз опровергли. Соответствующую позицию озвучил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что подразделения корпуса по-прежнему удерживают позиции вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка и Грековка в Луганской области, и напомнил, что подобные заявления российской стороны уже опровергались ранее, в частности в начале апреля.

"Да, россияне постоянно ведут наступательные действия, это около 150 и более штурмовых операций за полгода, и продолжают тратить огромное количество личного состава, сил и средств. Но Надежда, Новоегоровка и район Грековки остаются украинскими, это Луганская область. Поэтому утверждения России не соответствуют действительности", – говорится в комментарии Бородина.

По его словам, в течение последних месяцев российские войска пытались проводить штурмы с привлечением значительных сил и техники, однако линия фронта существенно не меняется. Независимо от того, из каких именно источников в РФ звучат такие заявления, реальная ситуация остается стабильной.

Также он отметил, что противник не осуществляет масштабных механизированных атак, как это было ранее. В то же время сохраняется стремление российских сил установить контроль над всей Луганской областью, а направление Борова–Лиман остается для них важным, поскольку открывает возможности для дальнейшего продвижения в сторону Славянска и Краматорска.

Позиция Группировки объединенных сил

В Группировке объединенных сил опровергли заявления российской стороны о якобы захвате Ветеринарного в Харьковской области, очередном "полном взятии под контроль" Луганской области, а также о захвате Купянска-Вузлового.

"А также те сегодняшние фантазии оккупантов, опровергать которые мы не можем лишь потому, что они не находятся в зоне ответственности Группировки объединенных сил, вызывают у нас искренний восторг способностью российских руководителей отвлекать внимание от километровых заграждений над Туапсе, Новороссийском и Севастопольской бухтой", — иронизируют военные.

Реакция ЦПД при СНБОУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уже во второй раз распространяет ложную информацию о полной оккупации Луганщины, напомнив, что ранее он также заявлял о якобы захвате Купянска.

"Герасимов принадлежит к крылу российских элит, которые выступают за продолжение войны любой ценой. Поэтому его задача — лгать о военных подвигах, а где-то там питерские коллеги Путина из ФСБ эту ложь будут легализовывать", — подытожил он.

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска усилили штурмовые действия вдоль всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении. Противник пытается оказывать давление на украинские позиции и сократить плацдарм ВСУ к востоку от реки Оскол, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

В то же время российские силы наращивают интенсивность атак в Сумской области, где в приграничных районах формируется зона вражеского проникновения, отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, армия РФ почти полностью взяла под контроль Мирноград в Донецкой области, разместив там артиллерию и инфраструктуру для операторов беспилотников. Украинские силы продолжают удерживать позиции на северной окраине города, однако рассматривается необходимость отвода подразделений, остающихся в этом районе.

Об источнике: Группировка объединенных сил (ГОС)

Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия.

Командование ОСГ почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов.

Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении

