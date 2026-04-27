Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Кратко:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Оккупанты продвинулись на Купянском и Константиновском направлениях
Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.
Обновленную ситуацию на фронте аналитики проекта "DeepState" показали в понедельник, 27 апреля.
Где продвинулся враг
Купянское направление
Согласно обновленной карте боевых действий, на Купянском направлении оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи Петропавловки. Враг взял под контроль часть серой зоны в этом районе.
Константиновское направление
Оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Константиновки. Согласно карте DeepState, оккупанты продвинулись в направлении города со стороны села Ступочки.
Что говорят в Генштабе
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении враг четыре раза проводил штурмовые действия в сторону Купянска, Киндрашовки, Кившаровки и Новоосинового.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.
Отмечается, что с начала суток количество атак агрессора составляет 76.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины смогли остановить наиболее активную фазу наступательных действий российских войск. Сейчас они работают над усилением оборонных возможностей и созданием условий для возможного перехода в контрнаступление.
Ранее сообщалось, что ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Кроме того, о масштабном наступлении российских войск на фронте говорить преждевременно, заявил офицер по коммуникациям 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
