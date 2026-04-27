Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Армии РФ удалось расширить зону контроля на Купянском и Константиновском направлениях.

https://glavred.info/front/okkupanty-prodvinulis-srazu-v-dvuh-oblastyah-ukrainy-chto-proishodit-na-fronte-10759991.html Ссылка скопирована

Войска РФ продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.

Кратко:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупанты продвинулись на Купянском и Константиновском направлениях

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.

Обновленную ситуацию на фронте аналитики проекта "DeepState" показали в понедельник, 27 апреля.

видео дня

Где продвинулся враг

Купянское направление

Согласно обновленной карте боевых действий, на Купянском направлении оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи Петропавловки. Враг взял под контроль часть серой зоны в этом районе.

Наступление РФ у Петропавловки / Фото: DeepState

Константиновское направление

Оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Константиновки. Согласно карте DeepState, оккупанты продвинулись в направлении города со стороны села Ступочки.

Наступление РФ в районе Константиновки / Фото: DeepState

Что говорят в Генштабе

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении враг четыре раза проводил штурмовые действия в сторону Купянска, Киндрашовки, Кившаровки и Новоосинового.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

Отмечается, что с начала суток количество атак агрессора составляет 76.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины смогли остановить наиболее активную фазу наступательных действий российских войск. Сейчас они работают над усилением оборонных возможностей и созданием условий для возможного перехода в контрнаступление.

Ранее сообщалось, что ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, о масштабном наступлении российских войск на фронте говорить преждевременно, заявил офицер по коммуникациям 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред