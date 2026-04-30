Гибель человечества: Макс ошеломил прогнозом и спрогнозировал причину

Неконтролируемое развитие технологий способно привести к катастрофическим сценариям, считает Илон Маск.

https://glavred.info/nauka/gibel-chelovechestva-maks-oshelomil-prognozom-i-sprognoziroval-prichinu-10760717.html Ссылка скопирована

Илон Маск / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Первый день допроса Илона Маска в федеральном суде Окленда привлёк большое внимание из-за его резких заявлений о развитии искусственного интеллекта.

В присутствии присяжных миллиардер эмоционально описал возможные последствия стремительного прогресса ИИ, заявив, что он может представлять угрозу для будущего человечества, сообщает Fortune.

видео дня

Маск предупредил, что неконтролируемое развитие технологий способно привести к катастрофическим сценариям, сравнив возможные исходы с сюжетами научной фантастики. По его словам, человечеству предстоит выбрать между "мрачным будущим в духе Терминатора" и более оптимистичным развитием, напоминающим идеи "Звёздного пути".

Основная часть показаний касалась истории создания OpenAI. Маск утверждает, что проект изначально задумывался как противовес доминированию крупных технологических компаний, включая Google, и как попытка снизить потенциальные риски развития ИИ. Он вспомнил обсуждения с сооснователем Google Ларри Пейджем, который, по его словам, был настроен гораздо более оптимистично и считал возможным появление "утопии" благодаря ИИ.

Маск также заявил, что разногласия с Пейджем и различие взглядов на роль человека в будущем технологий стали одной из причин появления OpenAI.

В рамках иска 2024 года он обвиняет руководство компании в отходе от первоначальной некоммерческой миссии и превращении проекта в коммерческую структуру. По его словам, OpenAI должна была оставаться организацией, работающей в интересах общества, однако впоследствии стала крупной прибыльной корпорацией, значительно увеличившей свою капитализацию.

/ Главред - инфографика

Другие новости:

О персоне - Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред