Весенние заморозки не отступают: что принесет конец апреля на Днепропетровщину

Кратко:
- 30 апреля: Днепр и область — ночные заморозки
- Температура: ночью 0…-5°, днем +9…+14°
- Без осадков, ветер сев-зап 5–10 м/с
Днепропетровская область 30 апреля окажется под влиянием прохладной погоды с ночными заморозками. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.
Температурный режим
Температурный режим останется нестабильным: ночью по области прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов, днем температура повысится до +9…+14 градусов. В Днепре ночью ожидается 0…-2 градуса, а днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.
Предупреждение синоптиков
В связи с опасными метеорологическими условиями синоптики объявили предупреждение. В сообщении отмечается: "30 апреля ночью и утром в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются заморозки в воздухе 0..-5°".
Также подчеркивается уровень опасности: "Уровень опасности II (оранжевый)".
Специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут негативно повлиять на сельское хозяйство, в частности на ранние посевы и цветущие растения.
Погода — последние новости
Как сообщал Главред, в Житомирской области конец апреля пройдет под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут определять погоду в регионе до начала мая.
Также погода в Тернопольской области в четверг, 30 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Кроме того, последний день апреля на Полтавщине будет облачным, с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами возможен небольшой дождь.
Читайте также:
- Подогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление
- Экстремальные заморозки в Тернопольской области: температура резко упадет до "минуса"
- Осадки придут на смену заморозкам: когда в Полтавской области изменится погода
Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.
