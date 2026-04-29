Весенние заморозки не отступают: что принесет конец апреля на Днепропетровщину

Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков в Днепре и области.

Погода в Днепре останется прохладной с переменной облачностью

Кратко:

30 апреля: Днепр и область — ночные заморозки

Температура: ночью 0…-5°, днем +9…+14°

Без осадков, ветер сев-зап 5–10 м/с

Днепропетровская область 30 апреля окажется под влиянием прохладной погоды с ночными заморозками. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Температурный режим

Температурный режим останется нестабильным: ночью по области прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов, днем температура повысится до +9…+14 градусов. В Днепре ночью ожидается 0…-2 градуса, а днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.

Погода в Днепре 30 апреля

Предупреждение синоптиков

В связи с опасными метеорологическими условиями синоптики объявили предупреждение. В сообщении отмечается: "30 апреля ночью и утром в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются заморозки в воздухе 0..-5°".



Также подчеркивается уровень опасности: "Уровень опасности II (оранжевый)".

Специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут негативно повлиять на сельское хозяйство, в частности на ранние посевы и цветущие растения.

Опасные погодные явления

Как сообщал Главред, в Житомирской области конец апреля пройдет под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут определять погоду в регионе до начала мая.

Также погода в Тернопольской области в четверг, 30 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, последний день апреля на Полтавщине будет облачным, с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами возможен небольшой дождь.

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

