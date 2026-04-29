"Европа теперь платит": в США высказались о передаче оружия Украине

Алексей Тесля
29 апреля 2026, 20:51
Пит Хегсет отрицает, что администрация Дональда Трампа в чем-то ошиблась по вопросу Украины.
Пит Хегсет, военная помощь США
Пит Хегсет прокомментировал военную помощь США Украине

Главное:

  • Хегсет заявил, что Байден "безответственно" предоставил Украине военную помощь
  • Трамп считает, что необходимо мирное соглашение между РФ и Украиной

Военный министр США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" предоставила Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов".

Это якобы привело к эскалации войны, поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами, заявил он во время выступления перед Конгрессом.

В частности, демократ Палаты представителей от штата Вашингтон Адам Смит спросил у Хегсета, в чем ошибалась нынешняя администрация США, утверждая, что у Украины якобы нет козырей в борьбе с РФ, и поэтому Киев должен "заключить лучшее из возможных мирных соглашений".

"Что вы упустили? Что вы не учли в конфликте между Россией и Украиной? Чего вы не увидели, что Украина окажется способной на то, что она сделала за последние 14 месяцев?", - спросил он.

В свою очередь Хегсет начал отрицать, что администрация Трампа в чем-то ошиблась.

"Мы ничего не упустили. Джо Байден, не неся никакой ответственности, бесконтрольно отдал Украине наше оружие на сотни миллиардов долларов, что привело к результату, которого не было бы при Трампе. Вы об этом не говорите. В конце концов, Трамп считает, что необходимо мирное соглашение между Россией и Украиной, выгодное обеим сторонам... Украинцы проявили незаурядное мужество, и я ценю то, что Европа теперь платит за любое оружие, которое мы предоставляем", — добавил глава Пентагона.

Украинская ПВО рискует столкнуться с нехваткой ракет

Система противовоздушной обороны Украины может оказаться под давлением из-за возможного дефицита ракет-перехватчиков, сообщает Financial Times. Если Россия сохранит текущую интенсивность атак или усилит их, запасы средств перехвата будут расходоваться значительно быстрее.

Ситуацию также усложняют перебои с поставками из США: закупленные у производителей ракеты поступают с задержками и не всегда в полном объёме, что усиливает нагрузку на существующие ресурсы.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

О персоне: Пит Хегсет

Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия.

Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024).

12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

