Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

В первой половине года Европа еще могла компенсировать дефицит, который вызвало отсутствие американской помощи.

https://glavred.info/world/voennaya-i-finansovaya-pomoshch-ukraine-znachitelno-sokratilas-nzz-10707605.html Ссылка скопирована

Военная и финансовая помощь Украине сократилась / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

США не выделяли ничего с дня инаугурации Дональда Трампа

К инициативе Purl пожелали присоединиться 16 государств

Военная поддержка Украины со стороны Запада заметно уменьшилась. Соединенные Штаты Америки, которые были крупнейшим донором помощи, не выделяли ничего с момента инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

В первой половине года Европа еще могла компенсировать дефицит, который вызвало отсутствие американской помощи.

видео дня

Однако есть много вооружений, которые континент по-прежнему поставлять не может – как из-за отсутствия технологий, так и из-за отсутствия возможности изготавливать крупные партии. Особенно это заметно по многоствольным ракетным установкам, артиллерийским боеприпасам и системам противовоздушной обороны.

"Летом обязательства Европы сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, со средних 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев года", – говорится в материале.

Что касается инициативы Purl, в рамках которой страны НАТО покупают у США оружие для Украины, то, по словам генсека НАТО Марка Рютте, присоединиться к ней пожелали по меньшей мере 16 государств. Оружие уже закупили Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада. Речь идет о сумме в 1,9 млрд евро.

Эти страны годами в лидерах оказания помощи Украине. К примеру, Дания передала всю свою артиллерию из имеющихся запасов, а также стала первым государством, которое начало углубленное сотрудничество в сфере вооружения. По этой модели Дания будет заказывать оружие и оборудование для фронта в Украине непосредственно у украинских производителей.

Это не осталось незамеченным Россией: "Франция, Испания и Италия более сдержанны в военном плане, поэтому реже становятся объектом российских провокаций. В то время как такие страны, как Дания, Польша, Великобритания или Германия недавно стали объектом таких действий, угроза в Париже, Риме или Мадриде остается преимущественно абстрактной".

Но, в отличие стран Балтии, Чехии или Польши, Южная Европа имеет сравнительно полные склады оружия, говорится в материале. Их оборонные отрасли являются одними из самых продаваемых на континенте, а экономики – одними из крупнейших. Поэтому разрыв между фактической и возможной помощью является большим.

Тот факт, что потенциал для поддержки Украины еще не исчерпан, понимают и в Европе.

"Об этом свидетельствует взгляд на прошлые кризисы: несмотря на почти четыре года войны, ЕС выделил на борьбу с пандемией коронавируса и еврокризисом в разы больше средств, чем было выделено Украине до сих пор. Брюссель выделил около 810 миллиардов евро на фонд восстановления во время пандемии, а во время еврокризиса – 400 миллиардов. Помощь Украине на сегодня составляет лишь 215 миллиардов евро", – констатируют авторы.

Новый механизм военной помощи - мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, что поддержка Украины со стороны США и Европы продолжается. Главным партнером все же остается Евросоюз. От стран поступает не только финансирование, но и военная помощь.

Украина также начала покупать американское оружие, а расплачивается европейскими деньгами.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - сказал Фесенко.

Экспертное мнение: баллистика как приоритет

По словам военного эксперта Романа Свитана, разработки украинской оборонно-промышленной базы могут создать серьезные проблемы для страны-агрессора России. Особенно эффективным может стать акцент на баллистическом вооружении, которое лучше пробивает оборону противника и меньше подвергается поражению со стороны ПВО, чем беспилотники.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

В то же время известно, что 16 сентября администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет вооружений для Украины, который финансируют союзники по НАТО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред