Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

Виталий Кирсанов
17 октября 2025, 18:11
Накануне украинская делегация провела переговоры с представителями крупных оборонных предприятий США.
Передача Томогавк Украине на паузе
Передача Томогавк Украине на паузе / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/cherneve, Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Что сказал Егор Чернев:

  • Вопрос поставок "Томогавков" отсрочен
  • Будет обсуждаться предоставление Украине систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует обсуждать вопрос поставки Украине ракет "Томогавк" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 17 октября.

Об этом в эфире марафона "Єдині новини" сообщил нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Я думаю, что пока что будет поставлен на паузу вопрос по "Томогавкам", но весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться. Это, в частности, и предоставление нам большего количества систем ПВО… Это и сотрудничество между нашими оборонными предприятиями", - сказал Чернев.

Он также отметил, что накануне украинская делегация провела переговоры с представителями крупных оборонных предприятий США, где обсуждался этот вопрос.

По словам Чернева, вопрос поставок "Томогавк" будет отсрочен до результатов встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Он пояснил, что европейские партнеры Украины надеются, что после этой встречи или будут достигнуты конкретные результаты по завершению войны, или же вопрос поставки ракет станет актуальным.

"Опять же, ожидалось, что будет принято решение о "Томогавк", но понятно, что Путин испугался такой передачи. Поэтому этот вопрос отодвинут, отсрочен до встречи Трампа с Путиным в Будапеште", - сказал нардеп.

В то же время он уверен, что переговоры Трампа с Путиным не повлияют на закупки американского оружия для Украины.

Также он предположил, что если после встречи лидеров Путин все же согласится на мирные переговоры и покажет прогресс, США могут изменить свою позицию и прекратить оказывать военную помощь Украине, "но это будет частью мирного соглашения о прекращении войны в Украине".

Смотрите заявление Егора Чернева

ракета Tomahawk инфографика
Инфографика: Главред

Экспертная оценка: влияние Tomahawk на Россию

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что передача Украине даже нескольких сотен ракет Tomahawk могла бы серьезно повлиять на энергетическую инфраструктуру России. По его словам, такая операция создала бы кризисные условия, которые фактически "похоронили бы" российскую энергетику. Жданов добавляет, что в случае принятия Трампом решения о передаче этих ракет Москва вряд ли смогла бы этому помешать.

Передача Украине ракет Tomahawk - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дает надежду на то, что мир может наступить и в Украине. Отвечая на вопрос журналистов о возможном одобрении Трампом передачи Украине ракет Tomahawk, Зеленский отметил, что процесс еще продолжается, и окончательного решения пока нет.

Как сообщает Financial Times, американский президент рассматривает вариант продажи Киеву определенного количества этих дальнобойных ракет, но сначала хочет получить четкое понимание, как именно Украина планирует их использовать. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения Киев получит от 20 до 50 ракет, чего будет недостаточно для кардинальных изменений на фронте.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что вопрос Tomahawk скорее касается не военной помощи Украине, а политического давления на Россию.

Читайте также:

Кто такой Егор Чернев?

Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.

С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины.

