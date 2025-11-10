Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

Украина хочет заказать 25 систем Patriot у США в ближайшее время.

Украина хочет заказать у США 25 систем противовоздушной обороны Patriot / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Wikipedia

Зеленский планирует заказать 25 систем Patriot

Президент подготовил схему для ускорения закупки этого оружия

Для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Владимир Зеленский заявил, что бюджет для того, чтобы заказать 25 систем Patriot в США - понятен, не хватает лишь части элементов договора.

Президент предлагает схему, которая могла бы ускорить процесс передачи Украине этого вида вооружений.

"Здесь могут нам помочь европейские коллеги, которые сейчас могут дать нам свои системы, а потом забрать наши, которые будут приходить от производителей. Эти системы производятся в течение нескольких лет, и мы не хотели бы ждать", - пояснил президент.

Он напомнил, что Киев настаивает на закрытии неба с первых дней полномасштабной войны, потому что понимает, что это является уязвимостью Украины, ведь РФ имела очень много ракет в начале, тогда как украинцы имели очень мало систем ПВО и ракет советского производства и советских времен.

Президент отметил, что западные партнеры, помогая Украине с ПВО, сумели испытать свои установки в условиях современной войны и усовершенствовать их. По его словам, партнеры очень высоко ценят этот опыт и используют его - системы становятся все выше по качеству.

Зеленский добавил, что Украина работает над комплексным развитием противовоздушной обороны, а она включает не только зенитно-ракетные комплексы, но и современную авиацию и дроны-перехватчики.

Эффективность использования систем "Patriot" против КАБов - мнение эксперта

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал Главреду, что в борьбе с КАБами и подобными малозатратными наработками применять дорогостоящие системы ПВО неразумно. Для перехвата КАБов уместнее использовать более бюджетные системы.

"Мы бережем "Патриот" для борьбы с баллистикой и поражения более важных целей", - пояснил он.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Швеция планирует профинансировать поставку Украине до 150 истребителей Gripen. Стоимость сделки официально не разглашается, однако, по данным Reuters, цена более старой версии Gripen колеблется от 30 до 60 миллионов долларов.

Кроме того, Правительство Германии планирует увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году на около три миллиарда евро, кроме запланированных 8,5 миллиардов евро.

Напомним, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

