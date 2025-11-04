Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

Средства будут направлены на артиллерию, дроны, бронированные машины и замену двух систем Patriot.

Коротко:

Германия продолжает финансово поддерживать Украину

Выделят еще 3 миллиарда евро, кроме 8,5 миллиардов

Дополнительные средства направят на оружие для ВСУ

Правительство Германии планирует увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году на около три миллиарда евро, кроме запланированных 8,5 миллиардов евро.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется для защиты от агрессивной войны России", - отметил для Reuters один из правительственных источников.

Министры финансов и обороны Германии выделят еще три млрд евро для Украины до окончательных корректировок бюджета на 2026 год. По его словам, эти средства будут направлены на артиллерию, дроны, бронированные машины и замену двух систем Patriot.

Отмечается, что Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, ведь уже предоставила около 40 млрд евро с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. А в своем бюджете на 2026 год Германия выделила Украине 8,5 млрд евро.

В то же время второй источник в правительстве сообщил журналистам, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эти планы, которые, как ожидается, будут согласованы.

Военная помощь - главные новости:

Как писал Главред ранее, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Напомним, Украина может получить 150 боевых самолетов "Грипен". Первые самолеты прибудут в страну уже в 2026 году. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, поддержка ВСУ со стороны Запада заметно уменьшилась. Соединенные Штаты Америки, которые были крупнейшим донором помощи, не выделяли ничего с момента инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

