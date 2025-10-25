Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

Что известно:
- Украина может получить 150 самолетов "Гривен"
- Первые самолеты могут появиться в Украине уже в 2026 году
Украина может получить 150 боевых самолетов "Грипен". Ожидается, что первые прибудут в страну уже в 2026 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина увеличивает свою боевую авиацию вместе со Швецией. Зеленский считает это историческим достижением.
"Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - написал президент.
Эти самолеты смогут защитить украинское небо на все 100%, говорит Зеленский.
"Такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать. Швеция, спасибо", - добавил президент.
Военная помощь - мнение эксперта
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, что поддержка Украины со стороны США и Европы продолжается. Главным партнером все же остается Евросоюз. От стран поступает не только финансирование, но и военная помощь.
Украина также начала покупать американское оружие, а расплачивается европейскими деньгами.
"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - сказал Фесенко.
Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.
Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.
Кроме этого, окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США
