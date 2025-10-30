Две фазы мирного плана ЕС для Украины: СМИ узнали подробности

Европейские страны предлагают Украине 12-пунктовый мирный план по прекращению огня и переговорам.

Украина и Россия должны договориться о "пакте о ненападении" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Европейский мирный план Украины содержит 12 пунктов

План разделен на фазы: прекращение огня и переговоры

Документ пока является лишь "черновиком", без официального одобрения

Европейский мирный план для Украины, инициированный Финляндией, предусматривает 12 пунктов, которые объединены в две фазы: "прекращение огня" и "переговоры". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, план пока не является готовым мирным соглашением - его предварительное название звучит как "Элементы мира в Украине". Документ еще не обсуждался на высшем уровне ЕС и официально не одобрен ни одной страной, поэтому пока это можно рассматривать как "черновик" мирного плана.

Прекращение огня

Предусматривает прекращение огня, которое, как отмечает "Радио Свобода", является подходом, поддерживаемым большинством европейских стран: "сначала прекращение огня" - такую стратегию отстаивали еще во время переговоров администрации Дональда Трампа с Кремлем.

Документ предусматривает, что "прекращение огня начнется через 24 часа после того, как стороны примут этот план", а линия соприкосновения "будет заморожена в точке, где она находится в начале прекращения огня".

Мониторинг выполнения прекращения огня предлагается вести "немедленно под руководством США, используя спутники, беспилотники и другие технологические средства". Также план предусматривает заключение "пакта о ненападении", согласно которому Москва прекратит атаки на Украину, а Киев воздержится от попыток вернуть оккупированные территории, в частности Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье, военным путем.

Запорожская АЭС

Запорожскую АЭС предлагают передать из-под контроля России неназванной третьей стороне и начать переговоры о возвращении станции под контроль Украины. План также содержит "меры по укреплению доверия", которые предусматривают "выбранные символические санкции, отменяемые после того, как прекращение огня продлится согласованное количество дней".

Другие предложения предусматривают возвращение России в международные организации (предположительно, Совет Европы и МОК), а также создание "Совета мира" под председательством Трампа для надзора за реализацией мирного плана.

Переговоры по оккупированным территориям

Гарантии безопасности для Украины являются восьмым пунктом плана, а девятый касается диалога Киева и Москвы "с целью усиления взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий".

Десятый пункт предусматривает начало переговоров по управлению оккупированными территориями, а одиннадцатый - восстановление Украины через фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы.

Санкции и компенсации

Последний пункт предусматривает постепенную отмену санкций против РФ по мере реализации плана, а также согласование компенсации за военные убытки, общая сумма которых превышает 200 млрд евро. Кроме того, предлагается "механизм быстрого восстановления", по которому все санкции против РФ автоматически будут восстанавливаться в случае нового нападения на Украину.

Прогноз эксперта относительно завершения войны

Война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или затянуться до года, и ключевую роль в этом будет играть позиция Китая. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, если Пекин прекратит поддержку России, достигнет договоренностей с США, а Северная Корея будет придерживаться этих соглашений, прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о скором завершении войны может оказаться реалистичным.

Зато, если Китай продолжит поставлять России технологии, оборудование и специалистов, конфликт может продолжаться минимум год. Жмайло отмечает, что такая помощь позволит российской экономике и военной машине оставаться на плаву, замедляя падение и затрудняя мирное урегулирование.

План окончания войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, государства Европы совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктное соглашение, целью которого является прекращение войны, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа. В проекте плана предусматривается закрепление линии фронта на текущих позициях.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о существовании европейского плана завершения войны и возможных обменах территориями с государством-агрессором.

По его словам, Украина открыта к дипломатическому решению конфликта, однако никогда не согласится отдавать свои земли России в обмен на мир.

