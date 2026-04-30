Бомба для генерала-"мясника": СМИ о мощном взрыве в военном гарнизоне РФ

https://glavred.info/world/bomba-dlya-generala-myasnika-smi-o-moshchnom-vzryve-v-voennom-garnizone-rf-10760714.html Ссылка скопирована

В РФ покушались на Азатбека Омурбекова

Главное:

В Хабаровском крае РФ совершено покушение на генерал-майора РФ Азатбека Омурбекова

Ликвидирован командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко

В одном из военных гарнизонов Хабаровского края произошёл взрыв, который, по данным ряда российских источников, мог быть попыткой покушения на генерал-майора Азатбека Омурбекова.

Речь идёт о селе Князе-Волконское-1, где 28 апреля сработало взрывное устройство, заложенное в почтовый ящик на территории части, пишет ВЧК-ОГПУ.

видео дня

В результате инцидента ликвидирован офицер РФ— подполковник, командовавший батальоном учебной связи, ещё несколько человек получили ранения. О состоянии самого Омурбекова точной информации нет: по неофициальным сообщениям, он мог выжить, однако подтверждений этому не поступало.

Российские официальные структуры ситуацию не комментировали. Журналисты также не смогли связаться ни с самим генералом, ни с его семьёй после появления информации о взрыве.

Известно, что весной 2022 года Омурбеков возглавлял 64-ю мотострелковую бригаду, которая действовала в Киевской области во время боевых действий.

Ранее Главред сообщал, что в Москве было совершено покушение на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Высокопоставленного военного госпитализировали с многочисленными огнестрельными ранениями.

Командир Денис Прокопенко отметил, что Алексеев был старшим представителем российской стороны во время переговоров в Мариуполе в мае 2022 года, когда происходил выход гарнизона из "Азовстали".

Напомним, что в Москве произошел ранее взрыв автомобиля. По предварительной информации, в машине находился генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Министерства обороны РФ Фанил Сарваров, который участвовал в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред