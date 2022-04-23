Бригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковника

Военные РФ устроили геноцид в Буче / Фото Reuters

Звание полковника было присвоено командиру 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Азатбеку Омурбекову, бойцы которой участвовали в массовых убийствах и грабежах мирных жителей Бучи Киевской области.

Обратим внимание, что в минобороны РФ замалчивают факты геноцида мирных жителей Украины военными 64-й бригады ВС РФ, о которых стало известно после того, как российских оккупантов выбили с территории Киевской области.

По версии российского командования, бригада Омурбекова якобы "занимала назначенный командованием оборонительный рубеж".

"В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелей артиллерии. Надежно выстроенная система оборонительных позиций, принимаемые Азатбеком Омурбековым решения обеспечили контроль одного из основных направлений", - сообщает МО РФ.

Кроме того, в 2014 году минобороны РФ награждало Омурбекова медалью "За выдающиеся заслуги".

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов.

Опубликованы фото с уничтоженной бронетехникой российских оккупантов.

Читайте также"Круче Чернобаевки": ВСУ уничтожили командный пункт рашистов вместе с командирами

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: