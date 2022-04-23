УкрРус
  1. Главная
  3. Война

Бригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковника

23 апреля 2022, 10:31

В минобороны РФ замалчивают факты геноцида мирных жителей Украины военными 64-й бригады ВС РФ.

война, Буча
Военные РФ устроили геноцид в Буче / Фото Reuters

Звание полковника было присвоено командиру 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Азатбеку Омурбекову, бойцы которой участвовали в массовых убийствах и грабежах мирных жителей Бучи Киевской области.

Обратим внимание, что в минобороны РФ замалчивают факты геноцида мирных жителей Украины военными 64-й бригады ВС РФ, о которых стало известно после того, как российских оккупантов выбили с территории Киевской области.

По версии российского командования, бригада Омурбекова якобы "занимала назначенный командованием оборонительный рубеж".

"В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелей артиллерии. Надежно выстроенная система оборонительных позиций, принимаемые Азатбеком Омурбековым решения обеспечили контроль одного из основных направлений", - сообщает МО РФ.

Кроме того, в 2014 году минобороны РФ награждало Омурбекова медалью "За выдающиеся заслуги".

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов.

Опубликованы фото с уничтоженной бронетехникой российских оккупантов.

Читайте также"Круче Чернобаевки": ВСУ уничтожили командный пункт рашистов вместе с командирами

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Буча война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удачаГороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача "Надеюсь, что нас захватят": блогерша сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы""Надеюсь, что нас захватят": блогерша сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы" Гороскоп на завтра 23 апреля 2022: Ракам – волнения, Львам – риск, Водолеям – испытание на прочностьГороскоп на завтра 23 апреля 2022: Ракам – волнения, Львам – риск, Водолеям – испытание на прочность Ребенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войныРебенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войны Конец России и смерть Путина – мольфар предсказал, когда закончится война в УкраинеКонец России и смерть Путина – мольфар предсказал, когда закончится война в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

10:41

Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для Европы

10:34

Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорийВидео

10:31

Бригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковникаВидео

10:30

Гороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбы

09:53

Молоко со взрывчаткой: в Херсоне оккупанты раздают украинцам заминированную гуманитаркуФотоВидео

Реклама
09:31

Армия Украины бьет оккупантов: Россия атакует, но не может прорвать оборону – разведка БританииВидео

09:18

Как Германию превратили в заложника Путинамнение

09:00

Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц годаВидео

08:53

РФ ударила ракетами по больнице на Николаевщине - там как раз рожала женщина и проводили операциюВидео

08:45

Без Минска-3 и новой войны с РФ: Украина завершает переговоры с гарантами безопасности – ПодолякВидео

08:10

Оккупантов, творивших зверства в Буче, перебросили под Изюм - Генштаб ВСУ

07:40

Заказывали столики в ресторанах: Арестович рассказал о планах оккупантов по захвату Киева

07:02

В Мариуполе РФ могла применить слезоточивый газ, смешанный с химикатами - постпред США в ОБСЕ

06:30

Взрывалось долго: в Херсонской области ВСУ "накрыли" передовой командный пункт

06:29

Главная причины войны, или Почему Путин засиделся в бункеремнение

05:30

Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ

05:00

Бунта в регионах и распада России не будет, пока армия Украины не разгромит ее войска – ИлларионовВидео

04:15

"Будет вечно стоять праведный город Марии": Океан Эльзы посвятили песню Мариуполю и его защитникамВидео

03:45

4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше

03:10

Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогодеВидео

Реклама
02:36

Слово "война" запикивают, как мат: Оля Полякова дала интервью Ксении СобчакВидео

02:34

Смогут ли оккупанты взять ВСУ в клещи на востоке Украины - военный экспертВидео

02:04

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни

01:31

"Ваш фюрер давно свихнулся!": Невзоров передал пламенный привет последователям Путина

00:58

РФ бьет по Украине Калибрами с подводных лодок: в Британии назвали причинуВидео

00:51

Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от бедыВидео

00:36

Провал в Украине: в британской разведке раскрыли новую тактику РФВидео

00:27

Контрнаступление будет 101%: Арестович рассказал о борьбе за МариупольВидео

22 апреля, пятница
23:55

Уничтожившим крейсер Москва бойцам ВСУ подарили "заряженный" маслкар

23:47

"Люди пьют воду из луж": Комаров ужаснул кадрами из Северодонецка, где оккупанты уничтожают всеВидео

23:32

"Круче Чернобаевки": ВСУ уничтожили командный пункт рашистов вместе с командирамиВидео

23:30

"Украсть унитаз и умереть": Зеленский отправил оккупантов защитить русскоговорящих на территории РФВидео

23:16

"Это останется пятном стыда на вашей репутации": лидер Ногу свело! решил стать совестью РоссииВидео

22:55

Месть за Бучу: бойцы ВСУ "покрошили" рашистов из бригады убийц и мародеровВидео

22:54

Россия готовится атаковать: астролог предупредила украинцев об опасности на ПасхуВидео

22:32

Страх и ужас в Мариуполе: взорвавший роликом Сеть 7-летний Макар рассказал о пережитомВидео

22:32

Крейсер "Москва" тонет: Акунин предупреждает россиян

22:16

Украина пойдет в контрнаступление: Подоляк рассказал о второй фазе войныВидео

21:57

"Бункерный крысеныш точит зубы": сокурсник Путина спрогнозировал сроки окончания войныВидео

21:36

В Украину несется опасная штормовая погодаВидео

Реклама
21:35

Огромное захоронение: под Мариуполем нашли новую братскую могилу с жертвами оккупантов РФВидео

21:28

России грозит дефолт и кредитная блокада – глава одного из крупнейших банков РФ

20:57

Угроза ядерного удара: в США предупредили об "астрономической цене" для РФВидео

20:47

Денис Казанский. "Нам не выгодна эта война!" На шоу Скабеевой внезапно прозвучала правдаВидеоблоги

20:30

РФ грозит провал в битве за Донбасс: западные СМИ назвали неожиданную причинуВидео

20:01

В России собрались оккупировать часть Украины и провозгласить "Крымский федеральный округ"Видео

19:59

"По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьиВидео

19:57

В Минобороны предупредили о затяжной войне с РФ и раскрыли причинуВидео

19:57

Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

19:43

Переговоры Украины и России: Киев поставил Москве жесткий ультиматум - СМИВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять