Месть за Бучу: бойцы ВСУ "покрошили" рашистов из бригады убийц и мародеров

Подразделение орков уничтожили бойцы из из состава 93 ОМБР "Холодный Яр".
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов.
Как рассказал журналист Петр Шуклинов, орки именно из этой бригады занимались зверствами в Буче Киевской области.
Он также опубликовал фото с уничтоженной бронетехникой российских оккупантов.
"64 бригада из россии. Была в Буче. Насиловала и убивала детей и женщин", — подчеркнул журналист.
Шуклинов уточнил, что подразделение орков уничтожили бойцы из из состава 93 ОМБР "Холодный Яр".
"Много русских уничтожено на востоке", - добавил он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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