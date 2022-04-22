Месть за Бучу: бойцы ВСУ "покрошили" рашистов из бригады убийц и мародеров

Уничтоженная техника оккупантов РФ / t.me/Katimsya

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов.

Как рассказал журналист Петр Шуклинов, орки именно из этой бригады занимались зверствами в Буче Киевской области.

Он также опубликовал фото с уничтоженной бронетехникой российских оккупантов.

"64 бригада из россии. Была в Буче. Насиловала и убивала детей и женщин", — подчеркнул журналист.

Шуклинов уточнил, что подразделение орков уничтожили бойцы из из состава 93 ОМБР "Холодный Яр".

"Много русских уничтожено на востоке", - добавил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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