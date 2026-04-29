Что будет, если насыпать соду в мусорное ведро: результат удивит

Крутой трюк со средством, которое стоит копейки.

Полезный лайфхак с содой

Вы узнаете:

Как предотвратить неприятный запах из мусорного ведра

Что поможет впитывать лишнюю жидкость в ведре

Многие сталкивались с проблемой стойкого неприятного запаха на кухне. Нередко его причиной является мусорное ведро. Даже тщательная мойка не всегда помогает избавиться от неприятного запаха из ведра.

Но Главред узнал, как с помощью простого лайфхака раз и навсегда решить эту проблему. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Лена Гордиенко.

Лайфхак с содой

Избавиться от неприятного запаха мусорного ведра поможет обычная сода. Блогер советует положить на дно ведра несколько бумажных полотенец и высыпать на них соду.

"Она (сода — Главред) поглотит неприятный запах и лишнюю жидкость. Сверху накрой дополнительно салфетками. Только теперь можно надевать мешок для мусора", — добавила Гордиенко.

О персонаже: Лена Гордиенко Лена Гордиенко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

