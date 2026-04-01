Запах жареного исчезнет за 7 минут: копеечный метод, который спасет кухню

Как избавиться от стойкого запаха жареной пищи на кухне с помощью простого натурального способа.

https://glavred.info/lifehack/zapah-zharenogo-ischeznet-za-7-minut-kopeechnyy-metod-kotoryy-spaset-kuhnyu-10753421.html Ссылка скопирована

Кухня останется свежей даже после жарки рыбы или мяса

Вы узнаете:

Как быстро устранить запах рыбы или жареного мяса

Почему этот способ эффективнее освежителей воздуха

Какие пропорции воды, лаврового листа и уксуса использовать

После приготовления жареных или пряных блюд на кухне часто остается стойкий запах, который не исчезает даже после проветривания или использования дорогих освежителей воздуха.

Особенно остро эта проблема ощущается, если вытяжка не справляется с нагрузкой, а ароматы еды впитываются в шторы, мебель и другой текстиль, пишет издание Kurazh

видео дня

Главред решил рассказать о методе, который поможет нейтрализовать неприятные запахи без агрессивных химических средств и значительных финансовых затрат.

Для этого понадобятся простые ингредиенты: лавровый лист и белый уксус — они есть практически на каждой кухне. Такой подход особенно подходит тем, кто ценит натуральность и избегает резких синтетических ароматов магазинных дезодорантов.

Натуральный нейтрализатор запахов

По словам экспертов, секрет метода заключается во взаимодействии эфирных масел лаврового листа и уксуса. При нагревании лавровый лист выделяет ароматические вещества, а уксус нейтрализует бактерии и расщепляет молекулы стойких запахов.

Как приготовить домашнее средство шаг за шагом

Чтобы приготовить домашний нейтрализатор, необходимо налить пол-литра воды в небольшую кастрюлю, довести до кипения, добавить 5 крупных или 10 мелких сухих лавровых листьев. Когда кухня наполнится приятным пряным ароматом, влить две столовые ложки белого уксуса, уменьшить огонь и оставить смесь кипеть еще около 7 минут.

Во время этого процесса пар поглотит неприятные запахи, а в помещении останется легкий травяной аромат.

Как сделать, чтобы на кухне приятно пахло — смотрите в видео.

Об источнике: Kurazh Kurazh — это украинское онлайн-издание, работающее под лозунгом "Media for inspiration" и охватывающее широкий спектр тем: новости мира, шоу-бизнес, моду, кулинарию, технологии, здоровье и лайфстайл. Сайт функционирует с 2022 года, публикует материалы в формате новостей, советов и эксклюзивных историй. Kurazh.org позиционирует себя как современное украинское медиа, ориентированное на сочетание информационной и развлекательной составляющих для широкой аудитории, с акцентом на вдохновение и культурные тренды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред