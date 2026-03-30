Один продукт отмоет духовку лучше дорогих средств - стекло будет как новое

Всего 15 минут — и стекло снова станет чистым без лишних усилий.

Один продукт отмоет духовку лучше дорогих средств

Чистка духовки — одна из самых неприятных домашних задач. Со временем на стекле скапливается жир, который сложно отмыть обычными средствами. Однако существует простой лайфхак, который помогает быстро справиться с загрязнениями.

Почему стекло духовки быстро загрязняется

Духовка используется почти ежедневно, и во время готовки жир и масла испаряются.

После остывания они оседают на стеклянной дверце, образуя плотный налет. Если долго не мыть поверхность, загрязнение становится все более стойким.

Чем очистить стекло духовки без химии

Эксперты советуют использовать обычную пищевую соду.

Это доступное и натуральное средство, которое эффективно расщепляет жир и пригоревшие остатки пищи.

Пищевая сода работает благодаря своим щелочным свойствам — она нейтрализует кислоты в жировых отложениях и помогает легко удалить грязь.

Как быстро очистить духовку содой

Чтобы добиться результата, достаточно приготовить простую пасту:

Смешайте полстакана соды с несколькими ложками воды до густой консистенции. Нанесите смесь на стекло духовки и оставьте на 15–20 минут. После этого просто протрите поверхность влажной губкой — жир удалится без усилий.

Если загрязнения сильные, можно усилить эффект, добавив немного уксуса или лимонного сока. В этом случае появится легкое шипение — это нормальная реакция.

Преимущества этого метода

Такой способ имеет сразу несколько плюсов:

не требует дорогой бытовой химии

безопасен для здоровья

не повреждает поверхность

подходит для регулярной чистки

Кроме того, духовку можно использовать сразу после уборки.

