Як очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

Експерт рассказала, как легко убирать пыль с жалюзи без снятия с помощью обычного носка

https://glavred.info/lifehack/yak-ochistit-zhalyuzi-ot-pyli-ne-snimaya-neozhidanno-deystvennyy-layfhak-10753103.html Ссылка скопирована

Как статическая электричество носки эффективно собирает пыль

Вы узнаете:

Как быстро мыть жалюзи без снятия

Почему носки работают лучше традиционных тряпок

Простой лайфхак для чистоты дома весной

С наступлением теплого времени хозяйки активно моют окна и жалюзи, чтобы наслаждаться солнечным светом и дышать чистым воздухом. Однако удаление пыли с труднодоступных поверхностей часто вызывает трудности.

Главред решил рассказать о неожиданном лайфхаке для уборки дома весной, чтобы пыль больше не портила атмосферу и чистоту в квартире.

видео дня

Эксперт британского издания Express и специалист из компании Bare Kind Грейс Мичере советует использовать носки как необычный, но чрезвычайно эффективный инструмент для уборки жалюзи, плинтусов и мебели.

Как работает носок

Опыт показывает, что обычный носок на руке легко справляется с пылью, создавая небольшой статический заряд, который притягивает частицы пыли и помогает избежать его повторного оседания.

Советы от эксперта

Мичере объяснила, что пыль особенно накапливается на поверхностях рядом с окнами и на низкой мебели из-за естественного оседания частиц. Использование носка с ворсом уменьшает этот эффект, ведь синтетические волокна повышают статическое электричество, способствуя лучшему сбору пыли.

Для более эффективного результата носок можно слегка смочить водой или добавить каплю средства для мытья посуды при очистке жирных участков. После уборки останется лишь стряхнуть носок над мусорным ведром и постирать его в стиральной машине.

Она отметила, что одного раза в неделю будет достаточно, чтобы поддерживать чистоту на долгое время.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной вебсайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред