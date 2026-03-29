Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

Лимонная кислота не наносит никакого вреда стиральной машине, она абсолютно безопасна для такой бытовой техники.

Сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиральную машину

Вы узнаете:

Как очистить стиральную машину от накипи

Сколько лимонной кислоты для этого понадобится

Все больше хозяек возвращаются к простым домашним методам ухода за техникой, и один из них снова набирает популярность — чистка стиральной машины лимонной кислотой. Метод бюджетный, быстрый и, что важно, безопасный.

Несмотря на распространенные опасения, что кислота "съест" детали, специалисты и опытные хозяйки подтверждают, что правильно использованная лимонная кислота не вредит машине, а наоборот — продлевает ее срок службы, пишет УНИАН.

Миф о вреде лимонной кислоты развенчан

В соцсетях регулярно появляются советы избегать лимонной кислоты, мол, она разрушает резиновые элементы и металл. На самом деле это преувеличение. Опасными могут быть только экстремальные дозы — условный килограмм кристаллов, засыпанный в барабан.

В бытовых количествах лимонная кислота действует деликатно: растворяет накипь, удаляет плесень и устраняет затхлый запах, который часто появляется после многих лет эксплуатации.

Сколько лимонной кислоты нужно на одну чистку

Для стандартной стиральной машины с загрузкой 5 кг достаточно 100–150 г лимонной кислоты. Ее высыпают в отсек для порошка и запускают цикл стирки при 60–90 °C. Низкие температуры не подойдут — гранулы просто не растворятся, а эффект будет минимальным.

Во время работы можно увидеть, как в воде появляются хлопья — это кусочки накипи, которые годами накапливались на ТЭНе и внутренних деталях. Машина буквально "откашливает" все лишнее, возвращая себе нормальную производительность.

Почему именно лимонная кислота — самый эффективный вариант

Уксус тоже очищает, но оставляет резкий запах и требует большого количества.

Сода действует слабее и не справляется с толстыми слоями накипи.

Лимонная кислота — дешевая, безопасная и дает самый заметный результат.

Как часто проводить очистку

Оптимальная частота — два раза в год. Этого достаточно, чтобы техника не теряла мощность, а одежда после стирки оставалась свежей и чистой.

