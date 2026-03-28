Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Инна Ковенько
28 марта 2026, 15:38
Мед, ставший густым и зернистым, легко вернуть в прозрачное и текучее состояние, если знать правильный способ.
Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы
Почему мед кристаллизуется — как быстро растопить мед / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Почему мед кристаллизуется
  • Как растопить мед в домашних условиях

Кристаллизация меда — это естественный процесс, который свидетельствует о том, что продукт настоящий и не подвергался лишней обработке. Кристаллизация не означает порчу: вкус и польза остаются, меняется только консистенция. Но когда хочется добавить мед в чай или полить им десерт, удобнее иметь его в жидком виде.

Главред расскажет, как растопить мед за считанные минуты, без ущерба для его полезных свойств.

Почему мед кристаллизуется

В составе меда есть глюкоза, которая обладает способностью образовывать кристаллы. Чем больше ее в конкретном сорте, тем быстрее он загустевает, пишет Express. Подсолнечный мед, например, кристаллизуется уже через несколько недель, тогда как акациевый может оставаться жидким месяцами. Температура хранения также влияет: в прохладном месте процесс происходит быстрее.

Как быстро растопить мед

Оптимальный метод — горячая водяная баня. Для этого нужна только миска и горячая вода. Поставьте контейнер с медом в миску и залейте водой температурой около 40–50 °C. Важно, чтобы вода не была кипящей. Если мед в стеклянной банке, время от времени перемешивайте его ложкой — это поможет быстрее растворить кристаллы. Уже через полминуты мед начнет становиться прозрачным и текучим.

Важно: для больших банок рекомендуем повторить процедуру несколько раз, чем пытаться растопить все сразу. Так вы избежите перегрева и сохраните полезные свойства.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затрат

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затрат

Последние новости

17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:02

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

16:37

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:27

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
16:19

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

16:18

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

15:39

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

15:38

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Реклама
15:22

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:14

Киевский национальный университет является полноправным участником мирового образовательного пространства — Бугров новости компании

14:57

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

14:12

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

13:48

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атакиВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Реклама
13:19

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перецВидео

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

12:07

"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

12:04

Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

11:37

Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собакВидео

10:50

В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине

10:48

"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видеоВидео

10:35

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

09:48

Дом станет светлее в разы: как выбрать стеклянную входную дверьВидео

09:44

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

09:40

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые надежные партнеры

08:55

Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампамнение

08:45

Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

08:33

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

08:20

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

07:47

Враг атаковал Одессу: поврежден роддом, есть погибший и раненые

06:30

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

05:18

Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

Реклама
04:41

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

03:33

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затратВидео

03:00

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

02:40

Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

01:43

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

01:03

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

00:11

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

27 марта, пятница
23:14

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

23:01

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

