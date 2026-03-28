Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Вы узнаете:
- Почему мед кристаллизуется
- Как растопить мед в домашних условиях
Кристаллизация меда — это естественный процесс, который свидетельствует о том, что продукт настоящий и не подвергался лишней обработке. Кристаллизация не означает порчу: вкус и польза остаются, меняется только консистенция. Но когда хочется добавить мед в чай или полить им десерт, удобнее иметь его в жидком виде.
Почему мед кристаллизуется
В составе меда есть глюкоза, которая обладает способностью образовывать кристаллы. Чем больше ее в конкретном сорте, тем быстрее он загустевает, пишет Express. Подсолнечный мед, например, кристаллизуется уже через несколько недель, тогда как акациевый может оставаться жидким месяцами. Температура хранения также влияет: в прохладном месте процесс происходит быстрее.
Как быстро растопить мед
Оптимальный метод — горячая водяная баня. Для этого нужна только миска и горячая вода. Поставьте контейнер с медом в миску и залейте водой температурой около 40–50 °C. Важно, чтобы вода не была кипящей. Если мед в стеклянной банке, время от времени перемешивайте его ложкой — это поможет быстрее растворить кристаллы. Уже через полминуты мед начнет становиться прозрачным и текучим.
Важно: для больших банок рекомендуем повторить процедуру несколько раз, чем пытаться растопить все сразу. Так вы избежите перегрева и сохраните полезные свойства.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
