Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

Украинская кулинарная блогерша Елена Романенко поделилась техниками, которые превращают обычные сырники в ресторанное блюдо. Как она рассказала в Threads, секрет заключается не только в правильных ингредиентах, но и в точном соблюдении технологии — от подготовки творога до финальной обжарки.
Главная причина неудачных сырников — избыток жидкости в твороге. При нагревании сыворотка расширяется и разрушает белковую структуру, поэтому творог нужно отжать до максимально рассыпчатого состояния, пишет ТСН.
Роль ингредиентов: желтки, манка и сахар
- Почему важно использовать только желтки
Желток содержит лецитин — природный эмульгатор, который связывает жир и остаточную влагу, создавая нежную кремовую текстуру. Творог лучше перетереть или взбить вместе с желтками.
- Манная крупа или мука
Манная крупа действует более деликатно: не делает тесто "резиновым", впитывает лишнюю влагу и формирует внутри сырника прочный, но незаметный каркас. Массе нужно "отдохнуть" не менее 20 минут.
- Когда добавлять сахар
Во время жарки сахар превращается в сироп и разжижает тесто, поэтому сладость лучше добавлять уже в готовое блюдо — в виде пудры, меда или варенья.
Подготовка сырников перед жаркой:лайфхак с морозилкой
Перед жаркой сформированные сырники стоит охладить. Разница температур помогает создать равномерную корочку, а середина прогревается медленнее, не "закипая" и не разрушая форму.
Как правильно жарить сырники
Слишком высокая температура поджигает поверхность, оставляя середину сырой. Умеренный огонь обеспечивает равномерное прогревание и плотную, но нежную структуру. Масла должно быть минимум — только чтобы сырники не прилипали.
Вас может заинтересовать:
- Фантастическая закуска из крашеных яиц на Пасху: очень простой рецепт
- Постный майонез без молока и яиц: как приготовить нежный соус за несколько минут
- Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху – понравится всем
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
