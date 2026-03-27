Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

Главная причина неудачных сырников — избыток жидкости в твороге.

Секреты идеальных сырников / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Секреты идеальных творожников

Как их правильно приготовить

Украинская кулинарная блогерша Елена Романенко поделилась техниками, которые превращают обычные сырники в ресторанное блюдо. Как она рассказала в Threads, секрет заключается не только в правильных ингредиентах, но и в точном соблюдении технологии — от подготовки творога до финальной обжарки.

Главная причина неудачных сырников — избыток жидкости в твороге. При нагревании сыворотка расширяется и разрушает белковую структуру, поэтому творог нужно отжать до максимально рассыпчатого состояния, пишет ТСН.

Роль ингредиентов: желтки, манка и сахар

Почему важно использовать только желтки

Желток содержит лецитин — природный эмульгатор, который связывает жир и остаточную влагу, создавая нежную кремовую текстуру. Творог лучше перетереть или взбить вместе с желтками.

Манная крупа или мука

Манная крупа действует более деликатно: не делает тесто "резиновым", впитывает лишнюю влагу и формирует внутри сырника прочный, но незаметный каркас. Массе нужно "отдохнуть" не менее 20 минут. Когда добавлять сахар

Во время жарки сахар превращается в сироп и разжижает тесто, поэтому сладость лучше добавлять уже в готовое блюдо — в виде пудры, меда или варенья.

Подготовка сырников перед жаркой:лайфхак с морозилкой

Перед жаркой сформированные сырники стоит охладить. Разница температур помогает создать равномерную корочку, а середина прогревается медленнее, не "закипая" и не разрушая форму.

Как правильно жарить сырники

Слишком высокая температура поджигает поверхность, оставляя середину сырой. Умеренный огонь обеспечивает равномерное прогревание и плотную, но нежную структуру. Масла должно быть минимум — только чтобы сырники не прилипали.

Как приготовить идеальные сырники / Инфографика: Главред

Смотрите рецепт идеальных сырников на манке:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

