Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всем

Совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху. Этот праздник невозможно представить без главной выпечки – пасхальной куличи.
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее праздничная выпечка была вкусной, ароматной и пышной. Лилия Цвит поделилась рецептом кулича-панетоне. Ее приготовление не требует особых усилий и навыков, поэтому она получится у всех, передает Главред.
Рецепт итальянской паски-панетоне
Ингредиенты:
Для опары:
- дрожжи – 50 г;
- молоко – 150 мл;
- мука – 150 г.
Для сдобного теста:
- масло 82% – 200 г;
- молоко – 150 мл;
- яичные желтки – 3 шт;
- сахар - 200 г;
- мука - 500 г.
Дополнительно к тесту:
- яичные белки – 2 шт;
- щепотка соли;
- мука – 150 г.
Начинка:
- изюм – 200 г;
- коньяк – 30 мл;
- цедра 1/2 лимона;
- цедра 1/2 грейпфрута;
- кардамон – 4-5 шт;
- куркума — 1/2 ч.л.;
- мускатный орех – 1/2 ч.л.;
- ванильный сахар – 16 г.
Для опары нужно смешать все ингредиенты в большой посуде, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут.
Для приготовления сдобного теста нужно подогреть молоко с маслом так, чтобы масло растаяло. Отдельно желтки с сахаром нужно взбить до пышной белой массы. После этого к желткам следует влить теплую молочно-масляную массу и хорошо перемешать. В конце нужно добавить муку, но небольшими порциями, и хорошо перемешать.
Когда опара хорошо поднялась, её можно смешивать с тестом. Оно может получиться жидким, но волноваться не стоит. Его нужно накрыть пищевой плёнкой и оставить в тёплом месте на 60-90 минут.
За это время можно приготовить начинку для теста. Для этого нужно смешать все ингредиенты и хорошо перемешать полученную смесь.
Когда тесто хорошо поднялось, его нужно присыпать мукой и хорошо вымесить руками. После этого можно добавлять начинку и снова хорошо вымесить. В конце следует добавить дополнительно 150 г муки и вымесить. Тесто снова нужно накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час.
За это время тесто должно хорошо подняться. К нему нужно еще добавить хорошо взбитые белки с щепоткой соли и перемешать. После этого тесто можно разделить на порции и разложить в формы.
В формах паски нужно оставить еще на 20-30 минут, чтобы они поднялись. Когда время истечет, их можно ставить в духовку. Выпекать нужно при температуре 200 градусов 20 минут. После этого температуру следует уменьшить до 180 градусов и выпекать еще 20-30 минут, в зависимости от размера и формы. Готово!
Рецепт панеттоне на закваске – видео:
Читайте также:
- Рецепт глазури на Пасху: не трескается и застывает за 10 минут
- Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут – рецепт без хлопот
- Фантастическая закуска из крашеных яиц на Пасху: очень простой рецепт
О персоне: Лилия Цвит
Лилия Цвит — украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред