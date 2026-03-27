Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всем

Очень простой рецепт панеттоне, который можно приготовить даже в домашних условиях.

Классический рецепт панеттоне

Совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху. Этот праздник невозможно представить без главной выпечки – пасхальной куличи.

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее праздничная выпечка была вкусной, ароматной и пышной. Лилия Цвит поделилась рецептом кулича-панетоне. Ее приготовление не требует особых усилий и навыков, поэтому она получится у всех, передает Главред.

Рецепт итальянской паски-панетоне

Ингредиенты:

Для опары:

дрожжи – 50 г;

молоко – 150 мл;

мука – 150 г.

Для сдобного теста:

масло 82% – 200 г;

молоко – 150 мл;

яичные желтки – 3 шт;

сахар - 200 г;

мука - 500 г.

Дополнительно к тесту:

яичные белки – 2 шт;

щепотка соли;

мука – 150 г.

Начинка:

изюм – 200 г;

коньяк – 30 мл;

цедра 1/2 лимона;

цедра 1/2 грейпфрута;

кардамон – 4-5 шт;

куркума — 1/2 ч.л.;

мускатный орех – 1/2 ч.л.;

ванильный сахар – 16 г.

Для опары нужно смешать все ингредиенты в большой посуде, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут.

Для приготовления сдобного теста нужно подогреть молоко с маслом так, чтобы масло растаяло. Отдельно желтки с сахаром нужно взбить до пышной белой массы. После этого к желткам следует влить теплую молочно-масляную массу и хорошо перемешать. В конце нужно добавить муку, но небольшими порциями, и хорошо перемешать.

Когда опара хорошо поднялась, её можно смешивать с тестом. Оно может получиться жидким, но волноваться не стоит. Его нужно накрыть пищевой плёнкой и оставить в тёплом месте на 60-90 минут.

За это время можно приготовить начинку для теста. Для этого нужно смешать все ингредиенты и хорошо перемешать полученную смесь.

Когда тесто хорошо поднялось, его нужно присыпать мукой и хорошо вымесить руками. После этого можно добавлять начинку и снова хорошо вымесить. В конце следует добавить дополнительно 150 г муки и вымесить. Тесто снова нужно накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час.

За это время тесто должно хорошо подняться. К нему нужно еще добавить хорошо взбитые белки с щепоткой соли и перемешать. После этого тесто можно разделить на порции и разложить в формы.

В формах паски нужно оставить еще на 20-30 минут, чтобы они поднялись. Когда время истечет, их можно ставить в духовку. Выпекать нужно при температуре 200 градусов 20 минут. После этого температуру следует уменьшить до 180 градусов и выпекать еще 20-30 минут, в зависимости от размера и формы. Готово!

О персоне: Лилия Цвит Лилия Цвит — украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.

