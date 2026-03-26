Что приготовить на Пасху — идеальное меню для праздничного стола

Марина Иваненко
26 марта 2026, 19:00
Идеи для пасхального стола: мясные блюда, традиционная паска, творожные десерты и весенние салаты. Составьте вкусное и сбалансированное меню для всей семьи.
Что приготовить на Пасху?
Что приготовить на Пасху? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что приготовить на Пасху
  • Для чего в фарш добавляют холодную кипяченую воду
  • Как украсить пасху без глазури

Пасха — это праздник, который объединяет семью за столом и общими традициями. Подготовка праздничного меню требует особого внимания, поскольку каждая хозяйка стремится, чтобы все было идеально. От сочной домашней колбасы и запеченной буженины до нежной творожной паски по старинным рецептам — правильный выбор блюд позволяет создать атмосферу настоящего уюта и подчеркнуть особенность праздника. Главред поможет разобраться в этом вопросе.

Подготовка к Пасхе обычно начинается заранее, ведь большинство праздничных блюд требуют времени на маринование и выпекание. Автор канала"Кулинарные проделки" поделилась собственным проверенным меню, которое состоит из мясных изделий, традиционной выпечки и необычных сырных закусок.

Главные секреты идеальной колбасы и буженины

Основу праздничного стола составляют блюда из свинины, в частности из шейки и подчеревки. Для приготовления домашней колбасы мясо нарезают мелкими кубиками и смешивают с солью, перцем, горчицей и большим количеством чеснока. Важным этапом является добавление холодной кипяченой воды во время вымешивания фарша, что делает готовую колбасу более сочной. Фарш должен настояться несколько часов в холодильнике перед набивкой в натуральную оболочку.

Параллельно готовится буженина по особому рецепту. Целый кусок мяса протыкают чесноком и лавровым листом, затем тщательно натирают смесью специй. После длительного маринования мясо сначала обжаривают на смальце со всех сторон, чтобы запечатать сок внутри, а затем тушат в казане на медленном огне.

Еще один мясной деликатес — подчеревину — рекомендуют запекать в мокром пергаменте. Этот метод позволяет мясу готовиться в собственном соку и сохранить мягкость и насыщенный аромат.

Пасхальная выпечка и сырные лакомства — что обязательно должно быть на пасхальном столе

Главным украшением стола является высокая паска, которую готовят на свежих дрожжах и большом количестве яичных желтков. Тесто с добавлением сливочного масла, лимонной цедры и изюма получается легким и пористым.

Вместо обычной белой глазури авторка канала предлагает украшать паску фигурками из того же теста — листочками и цветами, которые смазывают желтком перед выпечкой для золотистой корочки.

Помимо классической выпечки, в меню входит творожная паска по старинному рецепту, которая не требует термической обработки. Ее готовят из домашнего творога, перетертого с вареными желтками, сахаром, сливками и маслом. Масса должна провести ночь в специальной форме под грузом в холодильнике, чтобы приобрести нужную плотность.

Видео о том, что приготовить на Пасху, можно посмотреть здесь:

Идеальные гарниры и салаты — как сделать пасхальный стол сбалансированным

К мясным блюдам подойдет запеченный картофель, который перед отправкой в духовку отваривают в течение десяти минут и обваливают в смеси масла и пряных трав.

Обязательным дополнением является цвикли — острая закуска из вареной свеклы и тертого хрена, заправленная медом и лимонным соком.

Завершают пасхальный стол легкие салаты из первой весенней зелени. Классический вариант из редиса и лука заправляют сметаной, а более современный — помидоры и моцарелла, которые поливают гранатовым соусом.

Такое сочетание сытных мясных блюд с легкими овощными салатами делает праздничное застолье разнообразным и сбалансированным.

О YouTube-канале: "Кулинарные проделки"

"Кулинарные проделки" — YouTube-канал, который ведет женщина. Она не является профессиональным поваром, но очень любит свое дело и с удовольствием делится проверенными рецептами. На канале можно найти традиционные украинские блюда и блюда современной кухни, которые легко приготовить дома. Более 77 тысяч пользователей подписаны на канал.

