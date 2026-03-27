Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильно

Многие по привычке кладут свежее мясо в холодильник прямо в полиэтиленовом пакете из магазина. На первый взгляд это удобно, но эксперты предупреждают: хранение мяса в пластиковых пакетах может быть опасным для здоровья.
Мы узнали, почему нельзя хранить мясо в пакете и как это делать правильно.
Почему хранение мяса в пакете опасно
Главная проблема в том, что обычный пластиковый пакет не обеспечивает герметичность и не защищает продукт от внешней среды, пишет Noklapja.
Внутри создается влажная среда, которая идеально подходит для размножения бактерий.
Специалисты отмечают, что в таких условиях быстро развиваются опасные микроорганизмы, включая Salmonella, E. coli и Campylobacter. Это может привести к пищевому отравлению даже при хранении в холодильнике.
Кроме того, пакет легко повреждается, и мясной сок может попасть на другие продукты. Это вызывает так называемое перекрестное заражение — одну из самых частых причин инфекций на кухне.
Еще один минус — доступ воздуха. Несмотря на упаковку, внутри пакета происходит окисление, из-за чего мясо быстрее портится, теряет свежесть и вкус.
Чем заменить пластиковый пакет
Если вы хотите сохранить продукт безопасным, лучше отказаться от пакетов.
Эксперты рекомендуют хранить мясо:
- в герметичных контейнерах
- в стеклянной посуде
- в специальных пакетах для заморозки с плотным закрытием
Такая упаковка предотвращает утечку жидкости, ограничивает доступ воздуха и замедляет развитие бактерий.
Как правильно хранить мясо в холодильнике
Чтобы избежать проблем, важно соблюдать простые правила:
Мясо всегда нужно класть на нижнюю полку холодильника, чтобы сок случайно не попал на другие продукты. Также его следует хранить отдельно от овощей и готовых блюд.
Температура в холодильнике должна быть не выше 4–5 °C. В таких условиях свежее мясо безопасно хранится не более 2–3 дней.
Если вы планируете хранить его дольше, лучше сразу отправить в морозильную камеру.
Важно помнить! Размороженное мясо нельзя замораживать повторно, так как в процессе размораживания активно размножаются бактерии.
Смотрите видео о том, какие продукты нельзя долго хранить в замороженном виде:
Вам может быть интересно:
- Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков
- Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления
- Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду весной
Об источнике: Noklapja
Noklapja — это венгерский еженедельный женский журнал, который издается с 1958 года и входит в число старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы об общественных тенденциях.
