Правильное хранение — залог безопасности и здоровья всей семьи.

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя

Многие по привычке кладут свежее мясо в холодильник прямо в полиэтиленовом пакете из магазина. На первый взгляд это удобно, но эксперты предупреждают: хранение мяса в пластиковых пакетах может быть опасным для здоровья.

Мы узнали, почему нельзя хранить мясо в пакете и как это делать правильно.

Почему хранение мяса в пакете опасно

Главная проблема в том, что обычный пластиковый пакет не обеспечивает герметичность и не защищает продукт от внешней среды, пишет Noklapja.

Внутри создается влажная среда, которая идеально подходит для размножения бактерий.

Специалисты отмечают, что в таких условиях быстро развиваются опасные микроорганизмы, включая Salmonella, E. coli и Campylobacter. Это может привести к пищевому отравлению даже при хранении в холодильнике.

Кроме того, пакет легко повреждается, и мясной сок может попасть на другие продукты. Это вызывает так называемое перекрестное заражение — одну из самых частых причин инфекций на кухне.

Еще один минус — доступ воздуха. Несмотря на упаковку, внутри пакета происходит окисление, из-за чего мясо быстрее портится, теряет свежесть и вкус.

Чем заменить пластиковый пакет

Если вы хотите сохранить продукт безопасным, лучше отказаться от пакетов.

Эксперты рекомендуют хранить мясо:

в герметичных контейнерах

в стеклянной посуде

в специальных пакетах для заморозки с плотным закрытием

Такая упаковка предотвращает утечку жидкости, ограничивает доступ воздуха и замедляет развитие бактерий.

Как правильно хранить мясо в холодильнике

Чтобы избежать проблем, важно соблюдать простые правила:

Мясо всегда нужно класть на нижнюю полку холодильника, чтобы сок случайно не попал на другие продукты. Также его следует хранить отдельно от овощей и готовых блюд.

Температура в холодильнике должна быть не выше 4–5 °C. В таких условиях свежее мясо безопасно хранится не более 2–3 дней.

Если вы планируете хранить его дольше, лучше сразу отправить в морозильную камеру.

Важно помнить! Размороженное мясо нельзя замораживать повторно, так как в процессе размораживания активно размножаются бактерии.

Об источнике: Noklapja Noklapja — это венгерский еженедельный женский журнал, который издается с 1958 года и входит в число старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы об общественных тенденциях.

