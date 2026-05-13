Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

Рассказываем, как слово "палисадник" попало в украинский язык и почему его стоит заменять на исконные аналоги.

Что такое "палисадник"

Читайте в материале

Откуда происходит слово "палисадник"

Почему оно не является исконным для украинского языка

Какими словами его лучше заменить

"Палисадник" часто используют для обозначения цветника или легкой ограды возле дома, однако это слово является заимствованием и не принадлежит к исконной украинской системе словообразования. Украинский язык имеет собственные эквиваленты, которые звучат естественно и аутентично.

Главред расскажет, откуда взялось слово "палисадник" и есть ли оно в украинском языке.

Откуда происходит слово "палисадник"

"Палисадник" вошел в украинский язык через русское посредничество, а его первоисточником является французское palissade — "огорожа, забор". Изначально так называли оборонительную стену-палисад, впоследствии значение изменилось и стало обозначать небольшой участок возле дома, засаженный цветами, или легкий ажурный забор, пишет ресурс "Горох".

В Орфографическом словаре украинского языка и СУМ-11 зафиксированы обе формы — "палисад" и "палисадник". В классической литературе встречаем примеры их употребления: Иван Нечуй-Левицкий писал о "палисаде с мальвами", а Леся Украинка упоминала "небольшой палисадник перед невысоким домом". Однако стоит помнить, что суффикс -ник в слове "палисадник" является русской словообразовательной моделью, которая не свойственна украинской литературной норме.

В селах палисад был своеобразным украшением двора: там сажали мальвы, бархатцы, пионы. В разговорной речи слово приобретало ласковые формы — "палисада", "палисадок", "палисадочок". Все эти варианты происходят от одного и того же корня и естественно вписываются в украинскую языковую традицию.

Украинские эквиваленты

В зависимости от значения, "палисадник" можно заменить родными словами.

Если речь идет об ограде из тонких дощечек или кольев, уместными будут: паркан,

баркан,

гострокіл,

острокіл,

штахет,

штахети,

штахетник,

штахеття.

Если речь идет о небольшом саду или цветочном участке возле дома, естественными соответствиями являются:

квітник,

присадок.

Об источнике: СУМ Словарь украинского языка в 11 томах, сокращенно СУМ-11 — первый в истории большой толковый словарь украинского языка. Составлен коллективом сотрудников Института языкознания АН УССР под руководством академика Ивана Билодида.

