Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

Читайте в материале
- Откуда происходит слово "палисадник"
- Почему оно не является исконным для украинского языка
- Какими словами его лучше заменить
"Палисадник" часто используют для обозначения цветника или легкой ограды возле дома, однако это слово является заимствованием и не принадлежит к исконной украинской системе словообразования. Украинский язык имеет собственные эквиваленты, которые звучат естественно и аутентично.
Главред расскажет, откуда взялось слово "палисадник" и есть ли оно в украинском языке.
Откуда происходит слово "палисадник"
"Палисадник" вошел в украинский язык через русское посредничество, а его первоисточником является французское palissade — "огорожа, забор". Изначально так называли оборонительную стену-палисад, впоследствии значение изменилось и стало обозначать небольшой участок возле дома, засаженный цветами, или легкий ажурный забор, пишет ресурс "Горох".
В Орфографическом словаре украинского языка и СУМ-11 зафиксированы обе формы — "палисад" и "палисадник". В классической литературе встречаем примеры их употребления: Иван Нечуй-Левицкий писал о "палисаде с мальвами", а Леся Украинка упоминала "небольшой палисадник перед невысоким домом". Однако стоит помнить, что суффикс -ник в слове "палисадник" является русской словообразовательной моделью, которая не свойственна украинской литературной норме.
В селах палисад был своеобразным украшением двора: там сажали мальвы, бархатцы, пионы. В разговорной речи слово приобретало ласковые формы — "палисада", "палисадок", "палисадочок". Все эти варианты происходят от одного и того же корня и естественно вписываются в украинскую языковую традицию.
Украинские эквиваленты
В зависимости от значения, "палисадник" можно заменить родными словами.
Если речь идет об ограде из тонких дощечек или кольев, уместными будут: паркан,
- баркан,
- гострокіл,
- острокіл,
- штахет,
- штахети,
- штахетник,
- штахеття.
Если речь идет о небольшом саду или цветочном участке возле дома, естественными соответствиями являются:
- квітник,
- присадок.
Читайте также:
- Как сказать на украинском "предвкушение": большинство даже не догадывается
- Мало кто знает: как на украинском сказать "воодушевить" — точные соответствия
- Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском — точные варианты
Об источнике: СУМ
Словарь украинского языка в 11 томах, сокращенно СУМ-11 — первый в истории большой толковый словарь украинского языка. Составлен коллективом сотрудников Института языкознания АН УССР под руководством академика Ивана Билодида.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред