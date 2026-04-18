Совсем не 'куропатка': мало кто знает, как называть эту птичку на украинском языке

Вы узнаете:
- Как сказать "куропатка" на украинском языке
- Где обитает эта птица
В повседневной речи многие украинцы употребляют слово"куропатка", даже не задумываясь, что этот вариант является неправильным. В украинском языке существует собственный благозвучный эквивалент.
Главред расскажет , как правильно на украинском языке назвать эту птичку.
Слово "куропатка" пришло в украинский язык из русского и долгое время бытовало в разговорной среде. Однако современные украинские словари четко фиксируют правильный украинский эквивалент — куріпка.
Что известно о куропатке
Куропатка — небольшая птица из семейства фазановых, распространенная в Европе и Азии. Чаще всего ее можно встретить на открытых пространствах: лугах, степях, полях. Она ведет наземный образ жизни, быстро передвигается бегом и редко взлетает в воздух.
Окрас куропатки помогает ей маскироваться среди травы и почвы, что делает ее менее заметной для хищников. Эта птица играет важную роль в природных экосистемах, а также является объектом охотничьего хозяйства.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "извиняюсь" и как говорить правильно:
@slovo_lyb О "извиняюсь". #язык#речь#выступления#ораторское искусство♬ оригинальная аудиозапись — Мария Словолюб
Читайте также:
- Что означает выражение "цап-відбувайло" и откуда оно происходит: догадываются единицы
- Как по-украински сказать "бег трусцой" — мало кто знает правильный вариант
- Говорить "лопнуло терпение" — ошибка: назван точный украинский эквивалент
Об источнике: Толковый словарь
Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно его применять в речи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред