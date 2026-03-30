Мясо больше не прилипнет к сковороде: кулинарный трюк, о котором знают единицы

Инна Ковенько
30 марта 2026, 08:27
Причина прилипания мяса к сковороде обычно кроется не в материале или качестве посуды, а в технике жарки.
  • Как правильно жарить мясо
  • Почему мясо прилипает к сковороде
  • Что сделать, чтобы мясо не прилипало к сковороде

Многие сталкивались с проблемой: кусок мяса на сковороде прилипает, рвется и теряет аппетитный вид. Это не только портит блюдо внешне, но и мешает получить равномерную корочку. На самом деле причина редко кроется в качестве посуды или масла. Чаще всего все зависит от техники приготовления.

Почему мясо прилипает

Когда кусок мяса кладут на горячую поверхность и сразу пытаются его перевернуть, он буквально "прикипает" к поверхности сковороды, пишет Oboz.ua. Это естественный процесс: волокна еще мягкие, а корочка еще не успела сформироваться. Именно поэтому преждевременные попытки переместить кусок заканчиваются тем, что он рвется и теряет форму.

Что сделать, чтобы мясо не прилипало к сковороде

Чтобы избежать прилипания, рекомендуем оставить мясо на сковороде на несколько минут без движения. За это время образуется румяная корочка, которая сама отделяет кусок от поверхности. Это сигнал, что его можно легко переворачивать.

Подготовка перед жаркой

Есть несколько важных шагов, которые помогут получить идеальный результат:

  • Достаньте мясо из холодильника заранее и дайте ему полежать при комнатной температуре. Это обеспечит равномерное обжаривание.
  • Обязательно удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем. Вода мешает образованию корочки и способствует прилипанию.
  • Посолите кусок непосредственно перед жаркой. Если сделать это заранее, соль вытянет сок на поверхность, и мясо станет более сухим.

Важные нюансы

Сковорода должна быть хорошо разогрета еще до того, как вы выложите мясо. Сначала нагревают поверхность, затем добавляют масло, и только после этого кладут кусок. Если температура недостаточная, мясо не жарится, а начинает тушиться, что также приводит к прилипанию.

После приготовления мясо стоит оставить на несколько минут "отдохнуть". За это время соки равномерно распределяются внутри, текстура становится нежнее, а вкус — более насыщенным. Это простой, но важный этап, который помогает сделать блюдо по-настоящему сочным.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

