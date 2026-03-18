Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе

Есть несколько правил, которых следует придерживаться, если вы хотите приготовить сочное и нежное куриное филе.

Как не пересушить куриное филе

Любите куриное филе и блюда из него, но не знаете, как не пересушить его? Тогда эта статья для вас. Главред раскрыл несколько простых правил, которые помогут приготовить сочное куриное мясо.

Как нарезать сырое мясо

Чем тоньше и мельче будут кусочки мяса, тем быстрее они станут сухими. Дело в том, что в куриной грудке почти нет жира.

Если вы хотите, чтобы мясо было мягким и сочным, лучше нарезать грудку крупными кусочками. Это поможет сохранить влагу внутри мяса. Тогда внешний слой быстро покроется корочкой, а внутри будет сохраняться влага.

Как приготовить сочное куриное филе

Если вы хотите, чтобы куриное филе точно было сочным и мягким, нужно сначала замариновать его. Для этого можно использовать обычный йогурт или сметану. Также не нужно спешить с солью. Если посолить мясо рано, это может сделать волокна жесткими, лучше добавлять соль в конце запекания.

Если вы готовите куриное филе в духовке, можно добавить соус — сливки или томатную пасту. Интересно то, что жарить или запекать это мясо долго не нужно. Достаточно всего 15–20 минут в духовке, чтобы оно было полностью готово и нежное. На сковороде понадобится еще меньше времени.

Сколько запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

