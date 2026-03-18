Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе

Любите куриное филе и блюда из него, но не знаете, как не пересушить его? Тогда эта статья для вас. Главред раскрыл несколько простых правил, которые помогут приготовить сочное куриное мясо.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Как нарезать сырое мясо
Чем тоньше и мельче будут кусочки мяса, тем быстрее они станут сухими. Дело в том, что в куриной грудке почти нет жира.
Если вы хотите, чтобы мясо было мягким и сочным, лучше нарезать грудку крупными кусочками. Это поможет сохранить влагу внутри мяса. Тогда внешний слой быстро покроется корочкой, а внутри будет сохраняться влага.
Как приготовить сочное куриное филе
Если вы хотите, чтобы куриное филе точно было сочным и мягким, нужно сначала замариновать его. Для этого можно использовать обычный йогурт или сметану. Также не нужно спешить с солью. Если посолить мясо рано, это может сделать волокна жесткими, лучше добавлять соль в конце запекания.
Если вы готовите куриное филе в духовке, можно добавить соус — сливки или томатную пасту. Интересно то, что жарить или запекать это мясо долго не нужно. Достаточно всего 15–20 минут в духовке, чтобы оно было полностью готово и нежное. На сковороде понадобится еще меньше времени.
Смотрите видео о том, как приготовить нежное куриное филе:
Вас также заинтересует:
- Легендарный рецепт пасхальной куличи — получится у всех
- Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут
- После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная шапочка"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред