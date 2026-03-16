Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всех

Рецепт шикарного кулича по проверенному рецепту Дарии Цвек.

Пасхальный кулич - рецепт

Предлагаем рецепт кулича, который всегда получается, ведь рецепт, проверенный годами многими хозяйками. Такой выпечкой можно делится с друзьями, ведь у вас получится идеальный кулич.

Кстати, если верх начинает сильно румяниться – прикройте фольгой, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Пасхальный кулич по рецепту Дарии Цвек

Ингредиенты:

Мука - 1000 г

Молоко - 400/500 мл

Желтки - 10 шт.

Дрожжи свежие - 100 г

Сливочное масло 82% - 200 г

Сахар - 200-300 г

Изюм/курага/клюква — 100-200 г

Ликер или коньяк для заправки сухофруктов

Соль - 2 г (1/3 ч. л.)

Цедра апельсина и лимона - по желанию

Сухофрукты промойте и замочите в ликере на 2 часа или же на ночь.

Обсушите их и не забудьте обвалять в муке перед добавлением в тесто.

Для опары в теплом молоке растворите дрожжи, добавьте ложку сахара и 3 ложки муки, перемешайте и дайте подойти 20-23 минут.

В опару добавьте взбитые желтки с сахаром, соль и цедру.

Постепенно всыпьте муку и вымешайте тесто (15-20 минут).

Влейте растопленное масло и вымешивайте еще 5 минут.

Всыпьте в тесто сухофрукты, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

Наполните формы тестом на 1/3 и дайте подойти еще час.

Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте куличи и сбавьте температуру до 180 градусов.

Выпекайте 40-45 минут.

Приятного аппетита!

О персоне: daria.cooks.it daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

