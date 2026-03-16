Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всех

Предлагаем рецепт кулича, который всегда получается, ведь рецепт, проверенный годами многими хозяйками. Такой выпечкой можно делится с друзьями, ведь у вас получится идеальный кулич.
Кстати, если верх начинает сильно румяниться – прикройте фольгой.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Пасхальный кулич по рецепту Дарии Цвек
Ингредиенты:
- Мука - 1000 г
- Молоко - 400/500 мл
- Желтки - 10 шт.
- Дрожжи свежие - 100 г
- Сливочное масло 82% - 200 г
- Сахар - 200-300 г
- Изюм/курага/клюква — 100-200 г
- Ликер или коньяк для заправки сухофруктов
- Соль - 2 г (1/3 ч. л.)
- Цедра апельсина и лимона - по желанию
Сухофрукты промойте и замочите в ликере на 2 часа или же на ночь.
Обсушите их и не забудьте обвалять в муке перед добавлением в тесто.
Для опары в теплом молоке растворите дрожжи, добавьте ложку сахара и 3 ложки муки, перемешайте и дайте подойти 20-23 минут.
В опару добавьте взбитые желтки с сахаром, соль и цедру.
Постепенно всыпьте муку и вымешайте тесто (15-20 минут).
Влейте растопленное масло и вымешивайте еще 5 минут.
Всыпьте в тесто сухофрукты, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.
Наполните формы тестом на 1/3 и дайте подойти еще час.
Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте куличи и сбавьте температуру до 180 градусов.
Выпекайте 40-45 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пасхальный кулич:
Вас может заинтересовать:
- Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лаваша
- Абсолютно новый рецепт торта "Битое стекло" на Пасху 2026
- Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минут
О персоне: daria.cooks.it
daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред