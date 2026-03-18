После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная Шапочка"

Рецепт необычного салата, который поразит всех.

Рецепт салата "Красная Шапочка"

Вкусный салат может как прекрасно дополнить праздничный стол, так и заменить полноценный прием пищи. И не обязательно готовить классический "Оливье" или "Мимозу". Можно попробовать малоизвестный, но божественный на вкус салат "Красная шапочка".

Его рецептом, как узнал Главред, в TikTok lypovva поделилась украинская блогерша Галина.

Салат "Красная шапочка" — рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе 250 г

Шампиньоны 180 г

Лук 1 шт.

Яйца 2 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Помидоры 2 шт.

Майонез

Соль

Перец

Куриное филе и шампиньоны нарезаем и обжариваем в отдельных сковородах. Лук маринуем, а яйца отвариваем.

Далее выкладываем салат слоями: жареная курица, маринованный лук, жареные шампиньоны, натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки и нарезанные свежие помидоры. Каждый слой смазываем майонезом, добавляем специи по вкусу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат "Красная шапочка":

Об источнике: lypovva lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

