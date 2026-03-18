После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная Шапочка"

Вкусный салат может как прекрасно дополнить праздничный стол, так и заменить полноценный прием пищи. И не обязательно готовить классический "Оливье" или "Мимозу". Можно попробовать малоизвестный, но божественный на вкус салат "Красная шапочка".
Его рецептом, как узнал Главред, в TikTok lypovva поделилась украинская блогерша Галина.
Салат "Красная шапочка" — рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 250 г
- Шампиньоны 180 г
- Лук 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Помидоры 2 шт.
- Майонез
- Соль
- Перец
Куриное филе и шампиньоны нарезаем и обжариваем в отдельных сковородах. Лук маринуем, а яйца отвариваем.
Далее выкладываем салат слоями: жареная курица, маринованный лук, жареные шампиньоны, натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки и нарезанные свежие помидоры. Каждый слой смазываем майонезом, добавляем специи по вкусу.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат "Красная шапочка":
@lypovva #салат#рецептысалатов#краснаяшапочка#чтоприготовить#готовимсдушой♬ Рядом с тобой - Edgar ??
Об источнике: lypovva
lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.
