После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная Шапочка"

Анна Косик
18 марта 2026, 13:17
Рецепт необычного салата, который поразит всех.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт салата "Красная Шапочка" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вкусный салат может как прекрасно дополнить праздничный стол, так и заменить полноценный прием пищи. И не обязательно готовить классический "Оливье" или "Мимозу". Можно попробовать малоизвестный, но божественный на вкус салат "Красная шапочка".

Его рецептом, как узнал Главред, в TikTok lypovva поделилась украинская блогерша Галина.

Салат "Красная шапочка" — рецепт

Ингредиенты:

  • Куриное филе 250 г
  • Шампиньоны 180 г
  • Лук 1 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Помидоры 2 шт.
  • Майонез
  • Соль
  • Перец

Куриное филе и шампиньоны нарезаем и обжариваем в отдельных сковородах. Лук маринуем, а яйца отвариваем.

Далее выкладываем салат слоями: жареная курица, маринованный лук, жареные шампиньоны, натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки и нарезанные свежие помидоры. Каждый слой смазываем майонезом, добавляем специи по вкусу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат "Красная шапочка":

@lypovva Ингредиенты: -жареное куриное филе 250 г -жареные шампиньоны 180 г -маринованный лук 1 шт -варёные яйца 2 шт -плавленый сыр 2 шт -помидоры 2 шт -майонез -соль/перец по вкусу #салат#рецептысалатов#краснаяшапочка#чтоприготовить#готовимсдушой

Об источнике: lypovva

lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

