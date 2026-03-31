Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайник

Сергей Кущ
31 марта 2026, 12:33
Это безопасные, быстрые и эффективные способы, которые помогут вернуть чайнику чистоту всего за несколько минут.
Простой способ удаляет накипь за считанные минуты
Простой способ удаляет накипь за считанные минуты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

  • Чем убрать накипь в чайнике без уксуса
  • Как предотвратить появление накипи

Белый налет внутри чайника — проблема, знакомая почти каждому. Особенно часто он появляется при использовании жесткой воды. Но есть хорошие новости: очистить чайник от накипи можно быстро и без уксуса, используя доступные натуральные средства.

Почему появляется накипь в чайнике

Накипь образуется из-за минералов — кальция и магния, которые содержатся в воде. При нагревании они оседают на стенках и нагревательном элементе, образуя плотный налет. Если не удалять накипь вовремя, это может привести к увеличению расхода электроэнергии, ухудшению вкуса воды и даже поломке чайника.

Чем убрать накипь в чайнике без уксуса

Эксперты советуют использовать более щадящие методы. Один из самых эффективных — лимонная кислота от накипи.

Чтобы очистить чайник, добавьте 2–3 столовые ложки лимонной кислоты в воду, доведите до кипения и оставьте примерно на 30 минут.

За это время налет начнет растворяться практически сам.

Альтернатива: сода и лимон

Еще один простой способ — очистка чайника содой. Достаточно 1–2 ложек соды:

  • прокипятите раствор
  • подождите около 15 минут
  • слейте воду

Сода не только удаляет накипь, но и устраняет неприятные запахи.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Также можно использовать натуральные средства — лимонный сок или кожуру цитрусовых. Они действуют за счет природных кислот и придают приятный аромат.

Важно! После любой чистки важно тщательно промыть чайник несколько раз чистой водой. Это поможет удалить остатки средств и не испортить вкус напитков.

Также не стоит использовать металлические губки — они могут повредить поверхность и ускорить появление новой накипи.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Hazipatika

Hazipatika.com — один из крупнейших венгерских онлайн-порталов о здоровье и медицине. Сайт публикует материалы о заболеваниях, симптомах, лечении, лекарствах, питании и образе жизни, а также советы врачей и экспертные статьи.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию и помогает пользователям получать доступную и понятную информацию о здоровье. По данным аналитики, Hazipatika является самым посещаемым сайтом в категории "Здоровье" в Венгрии.

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

13:47Война
"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:29Синоптик
Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Последние новости

14:44

Похолодание с мокрым снегом накроет Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

13:47

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войнуВидео

13:44

Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артистаВидео

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
13:31

Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

13:13

Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

12:51

Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

12:36

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

Реклама
12:33

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

12:29

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Козлам - удовольствия, Свиньям - карьера

12:21

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

12:17

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

12:08

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

11:47

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Реклама
11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

09:22

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

09:15

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:25

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

Реклама
04:14

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

03:51

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

03:20

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

02:46

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

02:03

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

01:47

Как получить клубнику на неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

01:08

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:00

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

00:13

Как очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

