Унитаз засияет без щётки: хитрый способ убрать налёт без усилий

Вы узнаете:
- Агрессивные чистящие средства могут вредить поверхности
- В качестве альтернативы подойдут обычные кухонные средства
Если внутри унитаза появляются бурые, подсохшие следы, чаще всего это результат накопления минеральных отложений из жёсткой воды.
Со временем такие налёты только уплотняются и становятся заметнее, поэтому затягивать с их удалением не стоит, пишет Express.
При этом агрессивные чистящие средства хоть и эффективны, но могут иметь резкий запах и иногда вредить поверхности.
В качестве более мягкой альтернативы подойдут обычные кухонные средства — например, уксус или раствор лимонной кислоты. Эксперты по уборке предлагают простой способ: использовать их вместе с бумажными полотенцами.
Как действовать:
- Для этого плотные бумажные полотенца смачивают уксусом или раствором лимонной кислоты и прикладывают к загрязнённым участкам;
- Затем важно дать средству время подействовать — чем дольше, тем лучше;
- За это время кислота постепенно разрушает налёт, и позже его можно легко удалить губкой без лишних усилий.
Уход за сантехникой: рекомендации специалистов
Обычный столовый уксус считается щадящим, но эффективным способом борьбы с известковыми отложениями. Чтобы усилить его действие, можно слегка нагреть примерно пол-литра жидкости, не доводя до кипения. Тёплый уксус наносят на загрязнённые участки унитаза и оставляют как минимум на час, а при сильном налёте — на более длительное время, вплоть до ночи. После этого поверхность достаточно почистить ёршиком — загрязнения отходят значительно легче.
Видео-инструкция: как избавиться от известкового налёта
В сети набирает популярность способ очистки плитки в ванной без агрессивной химии.
В основе метода — смесь пищевой соды и лимонной кислоты, которую всё чаще выбирают как более безопасную альтернативу традиционным чистящим средствам.
Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.
Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
