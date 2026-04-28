Унитаз засияет без щётки: хитрый способ убрать налёт без усилий

Как отчистить унитаз

Если внутри унитаза появляются бурые, подсохшие следы, чаще всего это результат накопления минеральных отложений из жёсткой воды.

Со временем такие налёты только уплотняются и становятся заметнее, поэтому затягивать с их удалением не стоит, пишет Express.

При этом агрессивные чистящие средства хоть и эффективны, но могут иметь резкий запах и иногда вредить поверхности.

В качестве более мягкой альтернативы подойдут обычные кухонные средства — например, уксус или раствор лимонной кислоты. Эксперты по уборке предлагают простой способ: использовать их вместе с бумажными полотенцами.

Как действовать:

Для этого плотные бумажные полотенца смачивают уксусом или раствором лимонной кислоты и прикладывают к загрязнённым участкам;

Затем важно дать средству время подействовать — чем дольше, тем лучше;

За это время кислота постепенно разрушает налёт, и позже его можно легко удалить губкой без лишних усилий.

Уход за сантехникой: рекомендации специалистов

Обычный столовый уксус считается щадящим, но эффективным способом борьбы с известковыми отложениями. Чтобы усилить его действие, можно слегка нагреть примерно пол-литра жидкости, не доводя до кипения. Тёплый уксус наносят на загрязнённые участки унитаза и оставляют как минимум на час, а при сильном налёте — на более длительное время, вплоть до ночи. После этого поверхность достаточно почистить ёршиком — загрязнения отходят значительно легче.

В сети набирает популярность способ очистки плитки в ванной без агрессивной химии.

В основе метода — смесь пищевой соды и лимонной кислоты, которую всё чаще выбирают как более безопасную альтернативу традиционным чистящим средствам.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

