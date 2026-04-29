Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

Руслана Заклинская
29 апреля 2026, 16:23
НБУ повысил курс сразу трёх основных валют.
Курс валют на 30 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар 30 апреля
  • На сколько подорожал евро
  • Каким будет курс злотого 30 апреля

В четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины после кратковременного снижения повысил курс доллара. Евро и злотый также выросли. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс доллара США снова пошел вверх после кратковременного снижения. НБУ повысил курс американской валюты на одну копейку — до 44,08 грн/долл.

Курс евро на 30 апреля

Европейская валюта начала стремительно дорожать. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 51,58 грн/евро, что означает ослабление гривни по отношению к европейской валюте на восемь копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс злотого на 30 апреля

Польская валюта не осталась в стороне от общего тренда. НБУ увеличил курс злотого на 30 апреля до 12,13 гривни, что почти на одну копейку больше показателя среды.

Как сообщал Главред, накануне Национальный банк Украины снизил официальный курс основных валют. Доллар, евро и злотый подешевели по отношению к гривне.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в конце апреля гривня может несколько укрепиться благодаря налоговому периоду и позитивным ожиданиям относительно внешнего финансирования. По прогнозу эксперта, наличный курс доллара будет колебаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро — 51,25-52 грн.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. По его мнению, это может указывать на вероятную постепенную девальвацию гривни в течение года.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть риски

В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть риски

16:52Аналитика
Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май

16:40Синоптик
Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

16:23Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает все

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает все

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Последние новости

16:52

В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть риски

16:49

Можно ли носить чужое обручальное кольцо: последствия для жизни и энергетики человека

16:40

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майФото

16:36

Бой Усик — Верховен в Египте: букмекеры назвали главного фаворита

16:33

В Украине прогнозируют дефицит базового продукта: что будет с ценами

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
16:23

Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

16:00

Транспорт или галлюцинация: для чего ведьмы на самом деле использовали метлу

15:54

В доме запахнет свежестью и уютом: нужны только две копеечные вещи

15:22

Гороскоп Таро на завтра 30 апреля: Тельцам - переломный момент, Львам - вызов

Реклама
15:15

Осадки придут на смену заморозкам: когда на Полтавщине изменится погода

15:15

Экстремальные заморозки на Тернопольщине: температура резко упадет до "минуса"

15:14

Китайский гороскоп на завтра, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

15:14

Спортсмены Olympic Dreams завоевали 11 медалей и победили в командном зачёте на Кубке Европы U21 в Литве

15:09

Победительница "Холостяка" стала мамой и показала фото малыша

15:08

Не температура: что на самом деле означают цифры на регуляторе в холодильникеВидео

14:55

Учёные доказали: какое имя официально признано лучшим в мире

14:54

Уголовные дела, отмывание денег: СМИ рассказали, кто руководит офисом экс-банкира Николая Лагуна в Украине

14:48

У Путина нашли оправдание параду без техники и признали страх перед Украиной

14:37

Может свести русских с ума: о каком старинном украинском слове идет речь

14:34

Ошибка миллионов: назван худший режим стирки, который увеличивает счетаВидео

Реклама
14:22

Россияне пытаются прорваться вдоль границы: в ГПСУ назвали горячие направления

14:02

15 лет вместе: Уильям и Кейт ометили годовщину задорным фото с детьми

13:56

Забрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий

13:34

Украина еще раз опустилась в рейтинге Евровидения: какое место у LELEKA

13:31

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

13:26

Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

13:17

Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

13:04

Температурные качели и ночные заморозки: прогноз погоды на Житомирщине на конец апреля

12:57

Какая часть Украины получила независимость во времена Гитлера – что с ней случилосьВидео

12:50

Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

12:48

Такая закуска из редиса понравится всем - простой рецепт за 5 минут

12:46

Стало известно, кто объявит баллы от Украины на Евровидении 2026

12:44

Гороскоп на завтра, 30 апреля: Скорпионам — измена, Стрельцам — облегчение

12:29

Куда может проехать авто: тест по ПДД ломает голову даже опытным водителямВидео

12:01

Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

11:50

"Мы становимся обществом ветеранов": Падалко рассказала о новом проекте

11:46

"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

11:35

Почему рядом с морковью обязательно стоит посадить лук: секрет богатого урожаяВидео

11:33

В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

11:24

Цены на топливо покачнутся: будет ли скачок до 100 гривен и что готовят АЗС

Реклама
11:18

Извращенная реальность: за что в России так ненавидят женщинмнение

11:09

Парад к 9 мая в России пройдет без военной техники — в чём причина

11:04

Не встает: путинистка Долина слегла и мучается сильными болями

10:58

Весеннее тепло наконец-то прорвется в Украину: названа дата резкого скачка температуры

10:53

Летом сад будет утопать в цветах: какие луковичные растения посадить в маеВидео

10:28

Удары ВСУ по Крыму вызвали кризис в армии РФ на важном участке фронта

10:17

Путин нарушил молчание: серия украинских ударов по Туапсе заставила его отреагировать

09:35

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

09:19

Громкое утро в РФ: дроны атаковали Орск и Пермь, разразились масштабные пожарыВидео

08:49

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

