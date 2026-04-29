Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

НБУ повысил курс сразу трёх основных валют.

В четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины после кратковременного снижения повысил курс доллара. Евро и злотый также выросли. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс доллара США снова пошел вверх после кратковременного снижения. НБУ повысил курс американской валюты на одну копейку — до 44,08 грн/долл.

Европейская валюта начала стремительно дорожать. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 51,58 грн/евро, что означает ослабление гривни по отношению к европейской валюте на восемь копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Польская валюта не осталась в стороне от общего тренда. НБУ увеличил курс злотого на 30 апреля до 12,13 гривни, что почти на одну копейку больше показателя среды.

Как сообщал Главред, накануне Национальный банк Украины снизил официальный курс основных валют. Доллар, евро и злотый подешевели по отношению к гривне.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в конце апреля гривня может несколько укрепиться благодаря налоговому периоду и позитивным ожиданиям относительно внешнего финансирования. По прогнозу эксперта, наличный курс доллара будет колебаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро — 51,25-52 грн.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. По его мнению, это может указывать на вероятную постепенную девальвацию гривни в течение года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

