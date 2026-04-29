Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

В четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины после кратковременного снижения повысил курс доллара. Евро и злотый также выросли. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс доллара США снова пошел вверх после кратковременного снижения. НБУ повысил курс американской валюты на одну копейку — до 44,08 грн/долл.
Курс евро на 30 апреля
Европейская валюта начала стремительно дорожать. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 51,58 грн/евро, что означает ослабление гривни по отношению к европейской валюте на восемь копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс злотого на 30 апреля
Польская валюта не осталась в стороне от общего тренда. НБУ увеличил курс злотого на 30 апреля до 12,13 гривни, что почти на одну копейку больше показателя среды.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, накануне Национальный банк Украины снизил официальный курс основных валют. Доллар, евро и злотый подешевели по отношению к гривне.
Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в конце апреля гривня может несколько укрепиться благодаря налоговому периоду и позитивным ожиданиям относительно внешнего финансирования. По прогнозу эксперта, наличный курс доллара будет колебаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро — 51,25-52 грн.
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. По его мнению, это может указывать на вероятную постепенную девальвацию гривни в течение года.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
