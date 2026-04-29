Зеленский назвал главный приоритет Украины на фронте: какую задачу получило МО

Алексей Тесля
29 апреля 2026, 22:09
Владимир Зеленский сделал заявление по итогам отчета министра обороны Украины Михаила Федорова.
Главное из заявлений Зеленского:

  • Средства middle strike являются одними из приоритетов
  • Число поражений личного состава РФ должно превышать темп их мобилизации

Средства middle strike для нанесения поражения противнику на глубину до 120-150 километров, являются одними из приоритетных на ближайшие месяцы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал по итогам отчета министра обороны Украины Михаила Федорова об обеспечении всех типов дронов для украинских операций.

"В этом году уже законтрактовано в пять раз больше средств middle strikes, чем в прошлом году, и мы будем и в дальнейшем масштабировать контрактирование и производство", – написал Зеленский.

Также президент обсудил с министром предварительные данные о российских потерях на фронте в апреле. "Финальная проверенная информация поступит в первых числах мая. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупанта превышало темп их мобилизации", – отметил он.

Зеленский обсудил с Федоровым реализацию открытия экспорта оружия, "а именно регуляторные шаги, которые должны поддержать договоренности нашего государства и производство оружия".

Удары по целям РФ - важные новости

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Михаил Федоров война России и Украины
