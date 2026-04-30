Одесса может полностью исчезнуть: ученые предупредили о реальной угрозе

Повышение уровня мирового океана уже ставит под угрозу крупнейшие города мира, в том числе Одессу, превращая климатическую проблему в реальный вызов.

https://glavred.info/nauka/odessa-mozhet-polnostyu-ischeznut-uchenye-predupredili-o-realnoy-ugroze-10760702.html Ссылка скопирована

Глобальное потепление — почему Одесса может полностью исчезнуть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Каковы последствия таяния ледников

Какие города затопит подъем уровня моря

Какие города уйдут под воду из-за глобального потепления

Повышение уровня моря — это уже не сценарий из фантастического фильма. Ученые фиксируют, что береговые линии меняются, а список городов, находящихся под угрозой затопления, становится все более конкретным с каждым годом. Для Украины в нем есть одно название — Одесса. О масштабах угрозы говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Не катастрофа, а медленное поглощение

В видео говорится о том, что главная опасность подъема уровня моря — не в его внезапности. Вода наступает незаметно, и именно это делает угрозу особенно коварной.

То, что раньше считали сезонными разливами рек, становится регулярными катастрофами. Глобальное потепление превратило некогда стабильные береговые линии в зоны риска. Вода не падает с неба сплошной стеной — она прибывает постепенно, сантиметр за сантиметром отвоевывая территорию у цивилизации.

Смотрите видео о том, как на Украину повлияет таяние ледников:

Какие города мира уже находятся в зоне риска

Список мегаполисов, которым грозит затопление, — это не периферия, а наиболее густонаселенные и экономически мощные центры планеты. Среди них Майами, Нью-Йорк, Шанхай и Мумбаи. В Европе под угрозой оказались Венеция, Гаага, Амстердам, Гамбург и Гданьск. Для Украины этот перечень имеет конкретное имя — Одесса.

Почему растет уровень воды в морях и океанах

В материале говорится о том, что проблема не только в штормах и наводнениях. Основной риск скрыт в ледниках, чье таяние постепенно переписывает физическую карту планеты.

"Например, полное таяние ледниковой шапки Гренландии приведет к подъему уровня моря примерно на 6 метров. А если растает Антарктида, по некоторым сценариям, то это подъем уровня около 70 метров. То есть, вы понимаете, цифры колоссальные, очень большие", — объясняет профессор Одесского национального университета Евгений Черкез.

Отмечается, что семьдесят метров — это высота двадцатиэтажного дома. По такому сценарию под водой окажутся не отдельные кварталы, а целые страны.

Почему дамбы не спасут

Мир меняется прямо сейчас, и этот "тихий потоп" уже не остановить простыми инженерными решениями. Для многих городов, и Одессы в частности, это уже не вопрос экологического прогноза на далекое будущее, а стратегия выживания на ближайшие десятилетия.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред