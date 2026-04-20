Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро: что там было

Юрий Берендий
20 апреля 2026, 20:37
Мужчина случайно нашел десять золотых слитков, происхождение которых так и осталось неизвестным, несмотря на длительные поиски владельца и расследование.
Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро: что там было
Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро / Коллаж: Главред, фото: pexels, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как коммунальник в Германии смог найти золото
  • Что случилось с этим золотом

В Германии обычная работа коммунальника превратилась в настоящую сенсацию. Во время кошения травы мужчина наткнулся на драгоценную находку, которая впоследствии вызвала волну заявлений, расследований и даже странных версий происхождения. Об этом сообщает издание"Indian Defence Review".

Главред выяснил, где можно найти золото.

видео дня

Как нашли золото прямо на газоне

Как говорится в материале, история произошла в октябре в городе Банневиц. Коммунальный работник выполнял плановые работы возле водохранилища, когда заметил блеск в траве.

Сначала он наткнулся на несколько запечатанных пакетов, а впоследствии поиски продолжили чиновники.

В результате было найдено десять золотых слитков, каждый весом около 28 граммов. Они лежали на траве в форме веера.

Общая стоимость находки составила около 40 000 евро.

Что известно о загадочном кладе

Отмечается, что слитки были в оригинальной упаковке с серийными номерами, что позволило установить производителя. Однако это не помогло найти владельца. Правоохранители сразу проверили возможный криминальный след, но никаких доказательств не обнаружили.

История быстро стала известной, и к властям начали обращаться люди, заявлявшие свои права на золото.

Смотрите видео о том, где можно найти сокровища:

Странные версии "владельцев"

По словам мэра города, заявления были очень разными — от обыденных до откровенно фантастических.

"Все началось с пешехода, который сказал, что золото выпало из его кармана. Он взял слитки с собой на прогулку", — рассказал мэр Гейко Версиг.

Другой мужчина заявил, что это был груз дрона, который якобы упал в этом районе.

Несмотря на десятки обращений, никто не смог предоставить главное доказательство — квитанцию о покупке, которая бы соответствовала серийным номерам на слитках.

Как действовали по закону

Согласно немецкому законодательству, в подобных случаях у владельца есть шесть месяцев, чтобы заявить о своих правах. Этот срок для находки установили до 17 апреля 2026 года.

Все это время золото хранилось в полиции, а власти ждали подтверждения владельца. Но этого так и не произошло.

Что случилось с сокровищем

По истечении установленного срока золото официально перешло в собственность муниципалитета.

Мэр города подчеркнул, что не стремился оставить находку себе.

"Я не хочу держать ничего, что мне не принадлежит", — сказал Версиг.

Куда пойдут 40 000 евро

Теперь власти планируют использовать средства на благо общества. Среди возможных вариантов — поддержка:

  • пожарной службы;
  • спортивных клубов;
  • музыкальных школ;
  • организаций для пожилых людей.

Один из вариантов — передать каждой организации по одному слитку.

Несмотря на все усилия, происхождение золота до сих пор остается загадкой. Есть предположение, что слитки могли выбросить из автомобиля, но подтверждений этому нет.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что украинец нашел на своем огороде уникальный клад времен Руси — что там было. Украина вновь напомнила о своем древнем прошлом, когда обычный приусадебный участок стал местом неожиданной находки, связанной со временами Киевской Руси и средневековыми сокровищами.

Также рассказывалось о том, что пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и где. В Польше обычная прогулка на природе превратилась в событие общенационального масштаба — пес случайно помог совершить одно из крупнейших археологических открытий за последние сто лет.

Об источнике: Indian Defence Review

Indian Defence Review (IDR) — это англоязычный аналитический онлайн-журнал и медиапроект, посвященный вопросам обороны, безопасности и стратегических исследований. Он был основан в 1986 году как независимое издание, ориентированное на анализ военно-политических процессов, прежде всего в контексте Индии и азиатского региона.

Со временем проект трансформировался в цифровую платформу, расширив тематику и аудиторию.

IDR публикует материалы не только об обороне, но и о более широком спектре тем — аэрокосмических технологиях, науке, истории, археологии и глобальных процессах в сфере безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

