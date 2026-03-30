Рабочие обнаружили уникальное сокровище возрастом более тысячи лет, которое раскрывает новые подробности о религиозных традициях и искусстве древней эпохи.

Золотые новости — рабочие копали землю и нашли 1300-летний клад

Что известно о сокровищах Таиланда

Где находится храм Ват Тхаммачак Сема Рам

Обычные строительные работы иногда могут обернуться сенсационным открытием. Именно это произошло в Таиланде, где во время рытья дренажной системы рабочие наткнулись на древнюю сокровищницу с золотыми украшениями возрастом более 1300 лет. Об этом сообщает издание "Popular Mechanics".

Где именно нашли клад

Уникальную находку сделали на территории храмового комплекса Ват Тхаммачак Сема Рам. Сокровище обнаружили под знаменитой статуей лежащего Будды.

Во время работ на глубине более метра под песчаным основанием рабочие, занимавшиеся созданием дренажной системы, нашли керамическую посуду, которая и стала ключом к открытию.

Что было внутри сокровищницы

Внутри сосуда обнаружили 33 древних украшения:

золотые кольца;

серебряные серьги;

бронзовые украшения.

Артефакты относятся к периоду Дваравати, которому примерно 1300 лет. Подобные украшения уже находили в разных регионах страны, но эта коллекция стала одной из самых ценных.

Новые находки рядом со статуей Будды

После первой находки археологи продолжили исследования и наткнулись на еще несколько артефактов.

В частности, были найдены металлические листы со сложными узорами, выполненными в технике репуссе. Один из самых ценных — золотой лист с изображением Будды.

"Небольшое отверстие в правом верхнем углу произведения означает, что его, вероятно, подвешивали на веревке, и он мог носиться или использоваться как украшение", — отметил генеральный директор Департамента изобразительного искусства Фаномбут Чантрачот.

Загадочные артефакты и ритуальное значение

Среди найденного также был еще один металлический лист с изображением Будды и двух слуг. Один из них, вероятно, связан с образом индуистского бога Брахмы.

Еще одна находка оказалась особенно загадочной — несколько металлических листов, сложенных вместе и замурованных в глине.

"Место, выгравированное за головой лежащего Будды, дало основания экспертам считать, что это произведение искусства было каким-то ритуальным подношением, намеренно размещенным именно в том месте, где его нашли", — пояснил Фаномбут Чантрачот.

Почему эта находка так важна

Археологи считают, что клад может дать новые знания о религиозных практиках и искусстве древнего Таиланда.

В настоящее время все найденные предметы переданы в Национальный музей Пхимай, где продолжается их консервация и исследование.

Это открытие уже называют одним из важнейших археологических открытий последних лет в регионе.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомит нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

