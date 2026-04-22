Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируют

Орнитолог объяснил, почему воробьи исчезают из городов из-за изменения условий среды, тогда как другие птицы, напротив, успешно адаптируются к городской жизни.

Почему из городов Украины массово исчезли воробьи — что случилось с воробьями

Еще несколько десятилетий назад воробьи были неотъемлемой частью городской жизни в Украине. Сегодня же их становится все меньше — и это уже замечают не только ученые, но и обычные жители городов. Орнитолог Вадим Жуленко в подкасте с блогером Дмитрием Тютюном на YouTube объяснил, что причина исчезновения птиц не случайна и напрямую связана с изменениями в городской среде.

Почему воробьи исчезали годами — и никто не замечал

По словам орнитолога, воробьи — это вид, который веками жил рядом с людьми и полностью адаптировался к такому соседству.

"Воробьи домашние, они так называются, такой вид. Они всегда жили рядом с человеком, под крышами, в каких-то отверстиях домов", — объясняет орнитолог.

Но современные города постепенно стали для них непригодными.

"А сейчас, когда люди штукатурят дома, чтобы не терять тепло, коммунальщики вырубают деревья так, что там остаются какие-то пеньки, газоны сажают не те, что нужно, не местные травы — то воробьям нечего есть, негде гнездиться", — отмечает эксперт.

Главная причина исчезновения воробьев

По словам специалиста, ключевая проблема — это отсутствие базовых условий для жизни: пищи и мест для гнездования.

"Им очень трудно живется, и поэтому они сейчас исчезают из городов Украины", — подчеркивает Жуленко.

То есть проблема создана самими людьми — из-за изменения подходов к застройке и благоустройству.

Почему другие птицы, наоборот, чувствуют себя хорошо

Интересно, что не все птицы исчезают из городов. Некоторые виды, наоборот, адаптировались значительно лучше.

"Некоторые виды, напротив, чувствуют себя довольно неплохо, например, те самые утки в городских парках", — отмечает орнитолог.

Главная причина, как отмечает специалист, в безопасности и комфорте.

Утки селятся в городских парках не потому, что их там подкармливают, а потому, что там безопасно.

"В городах меньше хищников, в городах спокойнее, есть уют", — объясняет эксперт.

Мифы о "ручных" птицах в парках

Многие считают, что утки или лебеди в городах остаются там только из-за подкармливания. Но это не совсем так.

"Если птица прилетела сама, то она прилетела не потому, чтобы ее там накормили, а потому, что так комфортнее и безопаснее", — подчеркивает Жуленко.

К тому же, некоторые птицы используют города как временное убежище.

"Некоторые утки просто ночью прилетают в городской парк, ночуют, а утром обратно улетают за город. И прекрасно переночевали спокойно, и потом дальше живешь свою жизнь", — подытоживает орнитолог.

О личности: Вадим Жуленко Вадим Жуленко — украинский орнитолог, ученый и популяризатор знаний о птицах. Он известен как эксперт, комментирующий экологические и орнитологические темы в украинских СМИ, в частности изменения в популяциях птиц в городах. Как специалист, он также занимается просветительской деятельностью — ведет страницы в социальных сетях, где рассказывает о поведении птиц, правилах их подкормки и особенностях экосистем.

