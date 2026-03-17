Ученые нашли руины исчезнувшего города, скрытые под землей. Археологическая находка проливает свет на загадки средневековой истории.

На территории современной Польши археологи обнаружили следы древнего поселения / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, SWNS

В густом лесу на территории современной Польши археологи обнаружили загадочные следы древнего поселения, которое веками считалось утерянным.

Исследователи уверены, что найденные руины могут принадлежать средневековому городу Штольценберг - месту, которое исчезло без объяснений. Открытие стало возможным благодаря сочетанию исторических источников и современных технологий. Об этом пишет Mirror.

Геофизические исследования выявили так называемые "магнитные аномалии", указывающие на наличие построек под землей. Именно они помогли определить расположение прямоугольной рыночной площади, которая считается характерным элементом европейских городов 14-15 веков.

Тайна, скрытая под землей

На месте предполагаемого города ученые обнаружили масштабные земляные валы и ров глубиной около 5,5 метра. Такая система укреплений указывает на стратегическое значение поселения. Более того, структура улиц и расположение зданий полностью соответствуют планировке городов, основанных по немецкому праву.

Археологи считают, что Штольценберг находился на границе исторических регионов Померании и Ноймарка, который долгое время был предметом споров между государствами. Специалисты надеются, что находка может объяснить, почему город исчез и оказался забытым.

Более 400 артефактов и неожиданные находки

Во время раскопок было найдено около 400 предметов, относящихся к разным эпохам - от бронзового века до периода Второй мировой войны. Однако особую ценность представляют именно средневековые артефакты, которые подтверждают существование города в указанное время.

Во время раскопок было найдено около 400 предметов, относящихся к разным эпохам / Фото: Marcin Krzepkowski

Фундаменты зданий, остатки улиц и признаки рыночной площади позволяют говорить о полноценной городской инфраструктуре, а не временном поселении.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

