Дверцы в душевой кабине станут кристально чистыми: как их быстро отмыть

Дарья Пшеничник
1 мая 2026, 22:51
Не забывайте чистить направляющие, если у вас раздвижные двери — там часто скапливается грязь.
Как отмыть дверь душевой кабины / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • Как отмыть дверь душевой кабины
  • Как поддерживать чистоту в душе

Стеклянные двери душевой кабины можно поддерживать в идеальной чистоте без дорогих средств — достаточно правильной рутины. Об этом свидетельствуют советы специалистов, которые ежедневно работают с бытовыми загрязнениями.

Душевые двери без налета: что советуют профессионалы

Регулярный уход — ключ к прозрачному стеклу. Владелец клининговой компании на побережье Джерси Дон Ариас-Спинелли подчеркивает, что мыть дверь стоит не реже одного раза в неделю. Это не только улучшает внешний вид кабины, но и предотвращает появление плесени и стойких минеральных отложений, пишет Martha Stewart.

Между генеральными уборками эксперт советует протирать стекло скребком или микрофиброй после каждого душа — так пятна просто не успевают образоваться.

Как быстро отмыть душевую дверь

Самый простой домашний раствор — уксус и теплая вода 1:1. Смесь распыляют на стекло, оставляют на 10–15 минут, а затем смывают и протирают микрофиброй.

Если налет сильный, поможет сода: ее наносят на влажную поверхность и осторожно трут круговыми движениями. Для углов и стыков удобна мягкая зубная щетка.

Не стоит забывать и о направляющих раздвижных дверей — именно там скапливается больше всего грязи. После очистки стекло нужно тщательно смыть теплой водой и вытереть насухо вертикальными движениями, а в конце пройтись скребком, чтобы избежать разводов.

Как сохранить чистоту надолго

  • Протирайте стекло после каждого душа — это самый эффективный способ профилактики налета.
  • Установите фильтр или умягчитель, если у вас жесткая вода.
  • Нанесите водоотталкивающее средство — оно создает защитную пленку.
  • Используйте средства против накипи только по инструкции, чтобы не повредить поверхность.

Смотрите видео о том, как быстро помыть душевую кабину:

@dianagologovets

Делюсь с вами лайфхаком, как быстро помыть душевую кабину? Вам понадобится: ✔️ Сода ✔️ Лимонная кислота ✔️ Губки ✔️ Горячая вода Смешиваем соду и лимонную кислоту, заливаем горячей водой и с помощью губки наносим на все поверхности душевой кабины. Оставляем на несколько минут. Смываем водой ? Вы уже видели, что @frekenbok_ukraine сделали губки в красивых пастельных тонах?? Идеально для современных минималистичных кухонь!

♬ оригинальный звук — Diana_gologovets

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

