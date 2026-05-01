"В одностороннем порядке": Приватбанк "накручивает" кредиты без ведома клиентов

Сергей Кущ
1 мая 2026, 19:29
По словам клиентки,  сотрудник банка в телефонном разговоре предложил ей увеличить кредитный лимит.
Банк в одностороннем порядке увеличил кредитный лимит
Банк в одностороннем порядке увеличил кредитный лимит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Клиентам ПриватБанка повышают кредитный лимит без их ведома. Как рассказала украинка на портале Минфин, сделали это несмотря на то, что она отказалась.

По ее словам, сотрудник банка в телефонном разговоре предложил ей увеличить кредитный лимит с 30 000 грн до 35 000 грн, для чего необходимо было явиться в отделение банка и подписать соответствующий договор.

"Я четко и однозначно отказалась от этого предложения, о чем сообщила сотруднику банка. Однако, несмотря на мой прямой отказ и отсутствие моей подписи под какими-либо дополнительными соглашениями, 21 апреля 2026 года банк в одностороннем порядке увеличил мой кредитный лимит с 30 000 грн до 35 000 грн. В соответствии со статьей 1056−1 Гражданского кодекса Украины, кредитор не имеет права в одностороннем порядке изменять условия кредитного договора. Требую проверить законность действий по одностороннему увеличению кредитного лимита и чтобы банк отменил незаконно установленный кредитный лимит. А также предоставить письменный ответ на эту претензию в установленный законодательством срок", - рассказала недовольная клиентка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Проблемы в работе Приватбанка: что известно

Клиенты государственного ПриватБанка начали массово жаловаться на блокировку своих банковских карт. Один из пользователей сообщил, что банк заблокировал не только его карту, но и все остальные счета. По его словам, происхождение поступающих средств ПриватБанку хорошо известно, поскольку переводы осуществляются от компании, специализирующейся на цифровых платёжных решениях для морской отрасли, которая занимается упрощением выплаты зарплаты морякам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги. Клиентка банка пожаловалась, что банк сам без объяснения причин разорвал с ней отношения и закрыл счета.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.


