Доллар обвалился, а евро стремительно растет: новый курс валют на 4 мая

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 4 мая.

Курс валют на 4 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В понедельник, 4 мая, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар пошел на спад, а евро резко взлетел вверх. Злотый тоже демонстрирует рост по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 4 мая

На понедельник Национальный банк Украины несколько ослабил официальный курс доллара США. Таким образом, американская валюта ослабила свои позиции по отношению к гривне на 5 копеек — до 43,91 гривни за доллар.

Курс евро на 4 мая

Курс евро стремительно взлетел вверх после падения. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,59 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек.

Курс злотого на 4 мая

Злотый также продемонстрировал рост. НБУ увеличил курс польского злотого к гривне на 4 мая по сравнению с 1 мая на 5 копеек — до 12,12 гривни.

Главред ранее писал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Напомним, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

