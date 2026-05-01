Многие люди отказываются от туалетной бумаги ради экологии и экономии. Исследование показало неожиданные факторы влияния на природу.

Люди массово прощаются с туалетной бумагой

Все больше людей отказываются от привычной туалетной бумаги, выбирая альтернативы, которые обещают меньше отходов, экономию и более бережное отношение к природе.

Причины у каждого свои: одни хотят сократить расходы на одноразовые товары, другие задумываются о влиянии на окружающую среду. Однако все более популярными продуктами на рынке стают бамбуковая бумага и насадки для биде, которые устанавливаются буквально за несколько минут. Об этом пишет Indian Defence Review.

Производство оказалось важнее сырья

Новое исследование ученой Найкари Форфора (провела несколько лет в Колледже природных ресурсов Университета штата Северная Каролина, США) показало, что экологичность продукта зависит не столько от материала, сколько от того, где и как он произведен.

Ученые выяснили, что бамбуковая бумага может быть менее экологичной, если ее производят на предприятиях, работающих на угле. В то же время бумага из древесины, изготовленная с использованием гидроэнергии или переработанных отходов, может иметь меньший углеродный след.

Иными словами, важнее не "из чего", а "как" сделан продукт. Если производство переходит на чистую энергию, разница между бамбуком и древесиной практически исчезает.

Неожиданная цена мягкости

Покупатели редко задумываются о том, что влияет на мягкость бумаги. Однако именно этот фактор оказался одним из самых энергозатратных. Премиальные, ультрамягкие рулоны требуют дополнительной обработки горячим воздухом, что увеличивает потребление газа и электричества. В результате такие изделия могут наносить больший вред климату, чем обычные варианты.

Вода вместо бумаги

На фоне этих выводов все больше семей переходят на альтернативу, которой является биде. Такие системы позволяют сократить использование бумаги до 75%. Они уже давно популярны в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а теперь активно распространяются и в других регионах.

Современный японский унитаз-биде / Фото: Wikimedia

Современные модели варьируются от простых насадок до продвинутых устройств с подогревом воды и сушкой.

Об источнике: Indian Defence Review Indian Defence Review (IDR) — это англоязычный аналитический онлайн-журнал и медиапроект, посвященный вопросам обороны, безопасности и стратегических исследований. Он был основан в 1986 году как независимое издание, ориентированное на анализ военно-политических процессов, прежде всего в контексте Индии и Азии. Со временем проект трансформировался в цифровую платформу, расширив тематику и аудиторию. IDR публикует материалы не только об обороне, но и о более широком спектре тем — аэрокосмических технологиях, науке, истории, археологии и глобальных процессах в сфере безопасности.

