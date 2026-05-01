Живой двойник Припяти: как выглядит самый молодой город Украины

Марина Иваненко
1 мая 2026, 20:02
Как возник Славутич после аварии на ЧАЭС? История строительства, архитектурные особенности и современная жизнь города, ставшего символом возрождения.
Самый молодой город Украины / Коллаж: Главред, скриншоты

Славутич — это не просто населенный пункт на карте Украины. Это "киевский анклав" посреди Черниговщины, который появился как символ борьбы с последствиями Чернобыльской трагедии — подробнее расскажет Главред.

Как выбирали место для Славутича

Видеоблогер Степанец в своем видео называет его "последним вздохом Советского Союза", где архитекторы из восьми республик пытались создать идеальный город будущего.

После катастрофы 1986 года стало ясно, что персонал ЧАЭС не сможет жить в Припяти. Поиск нового места был важной задачей. Выбирали среди трех участков: возле Вильчи, в районе Иванкова и вблизи села Неданчичи — на последнем варианте и остановились.

Автор напоминает об уникальной скорости застройки:

После этой катастрофы впервые в мире пришлось строить такое количество жилья для эвакуированных людей из зоны, пораженной радиоактивным загрязнением. До этого в отечественной практике не было столь скоростного домостроения.

Архитектура со всего СССР — уникальный эксперимент

Главная "изюминка" Славутича — его квартальная застройка. Каждая республика, участвовавшая в строительстве, старалась передать свой национальный колорит. Это создало уникальный архитектурный заповедник.

Особенно интересны детали быта, которые отражали привычки разных народов:

В Ереванском или Бакинском кварталах создавались специальные, присущие народам Кавказа, мангальные группы во дворах или даже мангальные комнаты на балконах, чтобы можно было жарить шашлык прямо на балконе.

В отличие от стандартизированной застройки того времени, Славутич предлагал разнообразие:

Страны Балтии... в отличие от Припяти, где все жилье было многоквартирным, в Славутиче строили индивидуальные дома коттеджного типа.

Жизнь в тени ЧАЭС — испытание для города

Славутич всегда был "городом энергетиков". Его благосостояние напрямую зависело от работы реакторов. Остановка третьего энергоблока в 2000 году стала для города тяжелым испытанием. Автор видео выражает популярное среди жителей мнение о закрытии ЧАЭС:

Чернобыльская электростанция была единственной из пяти станций Украины... которая могла производить атомное оружие, там могли обогащать уран... Станция, которая могла еще работать, была остановлена. Это означало начало конца славутичского благоденствия.

Память ликвидаторов и атмосфера города

Хотя станция уже не производит электричество, она до сих пор остается важной частью жизни горожан. Ее не забывают, да и видят каждый день: с крыши высокого недостроенного здания в городе хорошо видна "Арка" — огромное защитное укрытие над четвертым реактором.

Особое место в сердце города занимает чествование тех, кто пожертвовал здоровьем ради безопасности мира. Автор подчеркивает:

Многие люди отдали свое здоровье и затем не получили от государства должного уважения, достойных пенсий для лечения своих болезней. Помянем этих героических людей, которые остановили атомное бедствие и спасли нас и всю планету.

Славутич сегодня — город тишины и надежды

Сегодня Славутич — это уютное и экологичное место, которое привлекает своей тишиной и сосновым воздухом. Это город, который учится жить без атомного гиганта, но сохраняет свою уникальную идентичность.

Славутич останется городом надежды, городом мечты... Я бы обязательно с радостью жил где-нибудь в таком спокойном уютном городке-курорте среди соснового леса, — заключает автор, призывая ценить эту уникальную архитектурную и историческую жемчужину Украины.

Об источнике: STEPANETS

STEPANETS — это авторский проект краеведа и исследователя Кирилла Степанца, посвященный поиску малоизвестных локаций и возвращению подлинной истории Украины. Главные темы канала — тайны Чернобыльской зоны, киевские подземелья и уникальная архитектура "атомных" городов. Автор сочетает глубокие исторические знания с приключенческим форматом, рассказывая о забытых достопримечательностях и культурном наследии Полесья и столицы. Как писатель и экскурсовод, Степанец создает контент, основанный на реальных фактах и собственных исследованиях закрытых объектов.

