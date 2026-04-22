Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

Марина Иваненко
22 апреля 2026, 18:31
Кружевная салфетка на телевизоре в СССР была не просто случайностью. Она выполняла важные функции — именно поэтому эту традицию соблюдали почти в каждой семье.
Салфетки на телевизоре
Салфетки на телевизоре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Что вы узнаете:

  • Почему в СССР телевизоры накрывали салфетками
  • Как это помогало защитить технику от поломок

В советском быту было много странных привычек, которые сегодня вызывают улыбку или удивление. Одной из них была обязательная кружевная салфетка на телевизоре. Такой элемент декора можно было встретить в каждом доме. Кто-то вязал такие салфетки сам, кто-то покупал в магазинах, но результат был один – телевизор, прикрытый текстилем. Для чего это делали – расскажет Главред.

Как сообщает издание Телеграф, за этой традицией стояла не только мода, но и вполне практические соображения. В те времена техника была дефицитом, и ее старались беречь разными способами.

Защищали экран от солнца и выгорания

Главная техническая причина заключалась в конструкции телевизоров того времени. Они работали на больших стеклянных трубках — кинескопах. Эти детали были очень чувствительны к прямым солнечным лучам. Если телевизор часто стоял на солнце, люминофор внутри трубки выгорал. Из-за этого изображение становилось очень тусклым, и смотреть передачи было практически невозможно. Салфетка была самым простым "щитом", который не давал солнцу испортить технику.

Защищали от пыли и перегрева

Старые телевизоры были настоящими "пылесборниками". Из-за статического электричества пыль оседала на экране и забивалась в вентиляционные отверстия корпуса. Большое количество пыли и грязи внутри могло вызвать перегрев или даже пожар. Поэтому хозяйки накрывали устройство сверху, чтобы уменьшить попадание пыли внутрь.

Использовали как дополнительную полку

Поскольку квартиры были небольшими, а мебели не хватало, верхняя панель телевизора часто служила дополнительным местом для хранения вещей. Там стояли семейные фото в рамках, хрустальные статуэтки, часы или книги. Чтобы тяжелые предметы не царапали корпус и не оставляли следов на полированной поверхности, под них всегда подкладывали ткань.

Добавляли уюта и "домашнего стиля"

В условиях советского дефицита выбор мебели был довольно ограниченным, а интерьеры — одинаковыми и мрачными. Ярких цветов практически не было, поэтому ажурная салфетка была едва ли не единственным доступным способом придать дому праздничный вид и уют. Это был своеобразный символ того, что в семье есть хозяйка, которая заботится о доме.

Сегодня телевизор для нас — это просто экран, который легко заменить. Но тогда это был центр семьи, вокруг которого собирались все вместе. Именно поэтому его так тщательно оберегали с помощью обычного кусочка кружева или ткани.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

    СССР Советский Союз телевизор
    Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

    Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

    19:33Война
    ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

    ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

    19:27Политика
    Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

    Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

    19:21Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

    Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

    Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

    Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

    Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

    Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

    Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

    Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

    Последние новости

    19:33

    Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

    19:27

    ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

    19:24

    Свекровь - копия Памела Андерсон: Инна Мирошниченко поразила новыми фото

    19:21

    Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

    19:10

    Математика войны: Андрусив объяснил, кто получает миллиарды от конфликтамнение

    У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
    19:06

    На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

    18:57

    Враг отвлекает внимание: эксперт назвал два ключевых направления российского наступления

    18:52

    Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

    18:51

    Пропагандисту Соловьеву грозит уголовное наказание

    Реклама
    18:31

    Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

    18:30

    Нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества: конец близко

    18:27

    Фигуранта коррупционных скандалов хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева — Кушнирук

    18:25

    Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответВидео

    17:59

    Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"Видео

    17:51

    "Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

    17:46

    В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

    17:36

    Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

    17:22

    3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

    17:21

    США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

    17:20

    Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

    Реклама
    17:16

    Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

    17:06

    Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

    17:00

    "Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признаниемВидео

    16:55

    Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

    16:51

    Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

    16:26

    Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

    16:23

    По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

    16:12

    Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

    16:08

    Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

    16:07

    Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

    16:00

    Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

    15:55

    Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

    15:18

    Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

    15:00

    Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

    14:47

    "Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

    14:45

    Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

    14:36

    "Хочу всем его показать": Соловий рассекретила нового возлюбленного

    14:26

    Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

    14:11

    Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

    13:56

    Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

    Реклама
    13:53

    Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

    13:52

    Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

    13:43

    Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

    13:32

    Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

    13:28

    "Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

    13:24

    Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

    13:10

    Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

    12:57

    Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

    12:51

    Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируютВидео

    12:45

    Киркоров снова перекроил себе лицо: как оно теперь выглядит

