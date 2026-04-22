Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

Кружевная салфетка на телевизоре в СССР была не просто случайностью. Она выполняла важные функции — именно поэтому эту традицию соблюдали почти в каждой семье.

Салфетки на телевизоре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Что вы узнаете:

Почему в СССР телевизоры накрывали салфетками

Как это помогало защитить технику от поломок

В советском быту было много странных привычек, которые сегодня вызывают улыбку или удивление. Одной из них была обязательная кружевная салфетка на телевизоре. Такой элемент декора можно было встретить в каждом доме. Кто-то вязал такие салфетки сам, кто-то покупал в магазинах, но результат был один – телевизор, прикрытый текстилем. Для чего это делали – расскажет Главред.

Как сообщает издание Телеграф, за этой традицией стояла не только мода, но и вполне практические соображения. В те времена техника была дефицитом, и ее старались беречь разными способами.

Защищали экран от солнца и выгорания

Главная техническая причина заключалась в конструкции телевизоров того времени. Они работали на больших стеклянных трубках — кинескопах. Эти детали были очень чувствительны к прямым солнечным лучам. Если телевизор часто стоял на солнце, люминофор внутри трубки выгорал. Из-за этого изображение становилось очень тусклым, и смотреть передачи было практически невозможно. Салфетка была самым простым "щитом", который не давал солнцу испортить технику.

Защищали от пыли и перегрева

Старые телевизоры были настоящими "пылесборниками". Из-за статического электричества пыль оседала на экране и забивалась в вентиляционные отверстия корпуса. Большое количество пыли и грязи внутри могло вызвать перегрев или даже пожар. Поэтому хозяйки накрывали устройство сверху, чтобы уменьшить попадание пыли внутрь.

Видео о том, как выживали в СССР, можно посмотреть здесь:

Использовали как дополнительную полку

Поскольку квартиры были небольшими, а мебели не хватало, верхняя панель телевизора часто служила дополнительным местом для хранения вещей. Там стояли семейные фото в рамках, хрустальные статуэтки, часы или книги. Чтобы тяжелые предметы не царапали корпус и не оставляли следов на полированной поверхности, под них всегда подкладывали ткань.

Добавляли уюта и "домашнего стиля"

В условиях советского дефицита выбор мебели был довольно ограниченным, а интерьеры — одинаковыми и мрачными. Ярких цветов практически не было, поэтому ажурная салфетка была едва ли не единственным доступным способом придать дому праздничный вид и уют. Это был своеобразный символ того, что в семье есть хозяйка, которая заботится о доме.

Сегодня телевизор для нас — это просто экран, который легко заменить. Но тогда это был центр семьи, вокруг которого собирались все вместе. Именно поэтому его так тщательно оберегали с помощью обычного кусочка кружева или ткани.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

