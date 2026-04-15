Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

Марина Иваненко
15 апреля 2026, 20:09
Почему у советского "Запорожца" двигатель был сзади — эксперты раскрыли причины такого решения, его преимущества в эксплуатации и секрет популярности автомобиля среди водителей.
О чем вы узнаете:

  • Почему двигатель у "Запорожца" был сзади
  • Какие преимущества это давало автомобилю

Легендарный "Запорожец", который десятилетиями оставался "народным" автомобилем, до сих пор вызывает интерес своей необычной конструкцией. Больше всего вопросов у современных водителей возникает по поводу двигателя. Такое решение не было случайным и основывалось на четких экономических и технических расчетах — подробнее расскажет Главред.

Ранее мы рассказывали о том, почему советский пломбир считали лучшим в мире и как он на самом деле появился — история американских технологий и изменения стандартов.

видео дня

Почему двигатель перенесли назад: главный секрет экономии

Главной причиной переноса двигателя в багажное отделение стала банальная экономия ресурсов. Это позволило сделать машину легче и снизить ее себестоимость.

Компоновка двигателя сзади была вызвана исключительно экономией: благодаря этому автомобиль удалось сделать короче, легче и дешевле, ведь на нем отсутствовал карданный вал, а коробка передач была объединена с двигателем в один узел.

Образцом для будущего "Запорожца" стал итальянский Fiat 600, однако советские инженеры существенно доработали конструкцию и учли состояние местных дорог и климат.

Неожиданные плюсы: за что водители полюбили "Запорожец"

Помимо экономии металла, такое расположение двигателя дало автомобилю неожиданные преимущества, которые оценили владельцы того времени.

Благодаря расположению двигателя сзади нагрузка на передние колеса была значительно меньше, и управлять автомобилем было гораздо легче, ведь гидроусилителя в нем, конечно же, не было.

Также задняя часть авто была тяжелее, что обеспечивало превосходную проходимость по бездорожью. Именно поэтому "Запорожец" стал любимым транспортом для охотников и рыбаков, проезжая там, где "застревали" более престижные "Волги" и "Жигули".

Видео о том, почему у "Запорожца" двигатель сзади, можно посмотреть здесь:

Преимущества "заднего" двигателя в эксплуатации

Надежность двигателя при надлежащем уходе позволяла преодолевать более 100 тысяч километров без капитального ремонта. А если поломка все же случалась, конструкция позволяла исправить ее даже в полевых условиях.

Ремонт двигателя был настолько прост, что его можно было сделать хоть в поле.

Несмотря на воздушное охлаждение, которое часто критиковали, автомобиль имел автономную бензиновую печку, позволявшую водителю комфортно чувствовать себя в салоне даже при 20-градусном морозе.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР Советский Союз запорожец интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

21:07Война
Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, детали

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, детали

20:09Война
Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Реклама
17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

14:17

Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

14:16

Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

13:56

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

Реклама
13:44

Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

13:39

Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

13:20

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

13:19

Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

13:17

Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

13:08

Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

13:02

Ученые озадачены: найдено загадочное сооружение возрастом 6000 лет

12:55

Погода на Ровенщине резко изменится: когда в области ожидается ухудшение погоды

12:40

Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

12:27

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять