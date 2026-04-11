Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Марина Иваненко
11 апреля 2026, 15:43
Большинство считает Львов кофейной столицей, но история гласит иное. Первые кофейни в Европе появились в Украине, а Юрий Кульчицкий сделал кофе популярным в Вене.
Где в Украине пили кофе раньше, чем в Вене
Где в Украине пили кофе раньше, чем в Вене / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Где на самом деле открыли первую кофейню в Украине
  • Как Каменец-Подольский стал первым кофейным городом
  • Какую роль сыграл Юрий Кульчицкий в распространении кофе в Европе

Большинство украинцев привыкли считать Львов главной кофейной столицей страны. Однако исторические факты свидетельствуют об обратном: первая кофейня на украинских землях и во всей Восточной Европе открылась вовсе не в городе Льва. Более того, это произошло гораздо раньше, чем в знаменитых кофейных центрах Европы, таких как Вена или Париж — Главред расскажет подробнее.

Первая кофейная столица Восточной Европы

Первая документально подтвержденная кофейня в Украине появилась в Каменце-Подольском еще в 70-х годах XVII века. Это произошло благодаря турецкой оккупации Подолья, которая длилась с 1672 года.

Ярослав Сумишин, автор проекта"Хроники генеалога", отмечает:

В налоговом описи 1681 года указано, что на тот момент в Каменце-Подольском функционировало — внимание — 10 кофеен. Однако появились они не потому, что каменчанам слишком нравился кофе. Кофейни открыли турки, оккупировавшие Подолье.

Тогда как первая кофейня в Вене открылась только в 1683 году, а в Париже — в 1671 году. Таким образом, Каменец опередил Вену по времени появления таких заведений.

Юрий Кульчицкий — человек, который научил Европу пить кофе

Хотя турки принесли кофе на Подолье, именно украинский шляхтич Юрий Кульчицкий научил пить этот напиток жителей Западной Европы. Кульчицкий, который происходил из шляхетского рода из-под Самбора, стал героем обороны Вены в 1683 году.

    Как появился "кофе по-венски"

    Сначала жителям Вены не нравился горький напиток без добавок. Кульчицкий начал экспериментировать, добавляя в кофе сахар и молоко. Именно так родился рецепт знаменитого венского кофе, а сам украинец открыл кофейню "Под синей бутылкой", которая стала одним из самых популярных заведений города.

    Кульчицкий основал в Вене первую кофейню и назвал ее "Под синей бутылкой", где кофе подавали по особому рецепту, который теперь известен как венский кофе, — рассказывает Сумишин в видео.

    Почему это важно сегодня

    История кофе в Украине — это не только о напитке, но и о глубоких исторических связях и вкладе украинцев в общеевропейскую культуру. Пока Каменец-Подольский уже имел сеть кофеен под османским влиянием, украинские герои на Западе адаптировали эту восточную традицию к европейским вкусам, создав культурный феномен, который мы знаем сегодня.

    Об источнике: Канал "Хроники генеалога"

    Канал "Хроники генеалога (CHG)" — популярный украинский YouTube-ресурс, посвященный генеалогии, истории и родоведению. Его основная цель — популяризировать исследование родословной, изучать происхождение украинских фамилий, а также раскрывать малоизвестные исторические и культурные факты. Контент включает советы по работе с архивами, анализ дворянских родов и древних верований, таких как поверья о днях недели. Канал поддерживается Центром изучения генеалогии "Пращур", предлагая зрителям качественные и подробные материалы. Ведущий Ярослав Сумишин активно привлекает аудиторию к изучению их личного прошлого и исторического наследия.

