Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

Кто изобрел пиво и почему оно повлияло на появление первых городов. История напитка, древние рецепты и неожиданные факты о роли пива в развитии человеческой цивилизации.

Кто изобрёл пиво?

О чем вы узнаете:

Кто и когда изобрел пиво

Как пиво могло повлиять на появление первых городов

Какими способами варили пиво в древности

Многие, вспоминая о пиве, в первую очередь представляют себе пабы или немецкие фестивали. Но на самом деле этот напиток гораздо древнее. По мнению археологов, пиво было тем самым "социальным клеем", который заставил людей держаться вместе и строить первые города. Подробнее о том, кто изобрел пиво, расскажет Главред.

Где нашли древнейшие следы пива

Самую старую "пивоварню" нашли в пещере Ракефет (Израиль). Ей более 11–13 тысяч лет. Самое интересное, что тогда люди еще даже не умели массово выращивать зерно.

Есть серьезные аргументы в пользу того, что именно пиво, а не хлеб, стало причиной аграрной революции. Желание устраивать большие праздники и укреплять социальные связи стало толчком к одомашниванию злаков, — отмечает канал "История на тарелке".

Как из зерна делали алкоголь

Чтобы получить алкоголь из зерна, нужно расщепить крахмал. Древние народы делали это по-разному:

Соложение: зерно проращивали (это классический метод, который используют и сегодня).

Слюна: люди просто жевали зерно, потому что ферменты в слюне делают всю работу. Так делали в Африке и Южной Америке.

Плесень: в Азии использовали специальный грибок коджи (так делают сакэ).

Как Месопотамия сделала пиво массовым

Около 5 000 лет назад в Месопотамии (современный Ирак) пиво стало настоящей индустрией. Здесь появилась первая письменность, и она была очень практичной.

Письменность появилась в Месопотамии примерно 5 000 лет назад. И первые писцы составляли не поэзию, а списки: списки свиней, богов и... списки пива, — рассказывают авторы видео.

Известно имя одного из первых бухгалтеров-пивоваров — Кушим. Он записывал на глиняных табличках, сколько ингредиентов ушло на разные сорта пива. Его записи сохранились только потому, что когда-то в здании произошел пожар, который случайно "закалил" глину.

Богиня пива и "зарплата" для строителей

Пиво было настолько важным, что у него была покровительница — богиня Нинкаси. Люди даже пели ей гимн, который на самом деле был просто рифмованным рецептом приготовления напитка.

Так же как письменность была инструментом для управления экономикой, пиво было клеем, который скреплял большие группы людей в первых городах истории, — говорится в видео.

Об источнике: "История на тарелке" "История на тарелке" — это популярный украиноязычный YouTube-канал, специализирующийся на исследовании мировой истории через призму кулинарии и продуктов питания. Авторы проекта рассказывают о происхождении известных блюд, истории легендарных брендов и кулинарных традициях разных стран мира. Контент сочетает в себе познавательные факты, исторические расследования и анализ влияния еды на развитие цивилизации. На канале можно найти видео о секретах долголетия, "темной стороне" ресторанных рейтингов или необычных гастрономических привычках древних народов. Проект активно развивается, насчитывая более 46 тысяч подписчиков и регулярно выпуская качественные видео с интересной визуальной подачей.

