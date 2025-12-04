Не пиво и не водка: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

Вы узнаете:
Российский диктатор Владимир Путин употребляет алкоголь, но в очень умеренных количествах. Максимум, что может себе позволить глава Кремля - бокал белого вина. Об этом рассказал бывший главный редактор закрытой путинским режимом радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого цитирует Телеграф.
По его словам, когда Путин стал президентом в 1999 году, он "держался на равных", наверняка имея в виду, что употреблял крепкие напитки наравне с другими.
Начиная с 2012 года российский диктатор практически не употребляет алкогольных напитков кроме бокала белого вина за весь вечер. Причина - Путин хочет как можно дольше прожить, журналист считает, что таким образом лидер Кремля заботится о своем здоровье.
Кроме этого, Путин не переносит запах табака.
Журналист рассказал историю, что диктатор РФ запретил министру иностранных дел России Сергею Лаврову появляться с запахом сигарет. Поэтому Лавров, который ранее курил по полторы пачки сигарет в день, вынужден был, по словам журналиста, бросить курить.
