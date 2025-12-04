Не пиво и не водка: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

Журналист раскрыл неожиданные факты о жизни Путина.

https://glavred.info/life/ne-pivo-i-ne-vodka-kakie-spirtnye-napitki-pet-putin-i-pochemu-10721234.html Ссылка скопирована

Путин употребляет алкоголь, но умеренно / Коллаж: Главред, фото kremlin, pixabay

Вы узнаете:

Какой алкоголь пьет Путин

Как лидер Кремля относится к табаку

Российский диктатор Владимир Путин употребляет алкоголь, но в очень умеренных количествах. Максимум, что может себе позволить глава Кремля - бокал белого вина. Об этом рассказал бывший главный редактор закрытой путинским режимом радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого цитирует Телеграф.

По его словам, когда Путин стал президентом в 1999 году, он "держался на равных", наверняка имея в виду, что употреблял крепкие напитки наравне с другими.

видео дня

Начиная с 2012 года российский диктатор практически не употребляет алкогольных напитков кроме бокала белого вина за весь вечер. Причина - Путин хочет как можно дольше прожить, журналист считает, что таким образом лидер Кремля заботится о своем здоровье.

Кроме этого, Путин не переносит запах табака.

Журналист рассказал историю, что диктатор РФ запретил министру иностранных дел России Сергею Лаврову появляться с запахом сигарет. Поэтому Лавров, который ранее курил по полторы пачки сигарет в день, вынужден был, по словам журналиста, бросить курить.

Другие новости о Путине:

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред